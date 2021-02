Parola d’ordine: spettinare! Con l’arrivo delle gradevoli giornate primaverili cresce la voglia di libertà, anche in termini di hair style. Il nuovo taglio è l’hacked bob e solo le più coraggiose chiederanno al parrucchiere questo taglio sfizioso del momento. Si tratta di un caschetto spettinato, che conferisce un’aria libertina e grintosa. Ecco cosa caratterizza questo taglio e come renderlo ancora più vistoso.

Bob hackerato

Il nuovo taglio è pur sempre un bob ma “hackerato”, ossia “violato”. Questa è l’espressione preferita dagli esperti del taglio di capelli per indicare questo haircut del momento. Si tratta di un taglio violato in quanto non ha nulla di regolare, in pieno stile “messy”.

L’altezza dei capelli non raggiunge neppure le spalle e la piega è mossa e disordinata, come a ricreare appositamente un effetto ribelle. Rende benissimo con ogni colore di capelli e ancora meglio su chi ha delle sfumature come il balayage o il face framing.

Quest’ultimo è una schiaritura delle ciocche immediatamente vicine al viso, che consente d’incorniciare le forme di zigomi, fronte e mento.

Il caschetto violato

A chi dona particolarmente questo tipo di haircut? In particolare a chi possiede un viso troppo tondo che, grazie alla spigolosità e irregolarità del taglio, modellerà le sue forme con semplicità.

Una cosa è certa: le più coraggiose chiederanno al parrucchiere questo taglio sfizioso del momento.

Il suo effetto ribelle dona ancor più a chi ha la frangia spettinata, magari anche a tendina e un po’ aperta.

E per chi volesse aggiungere ancor più brio?

Colorazione dell’hacked bob

Per personalizzare ancor più questo taglio, consigliamo di osare con il colore. Questo taglio è perfetto se abbinato a colori e sfumature come l’icy blond, il castano cioccolato e il caramello.

Ma il vero vantaggio è rendere perfettamente con colori particolarissimi come il verde menta e il rosa fragola.

Non è necessario colorare la totalità dei capelli; basta anche effettuare qualche sfumatura solo sulle lunghezze. Una buona idea potrebbe essere quella di utilizzare gli shampoo colorati, in modo da poter cambiare a rotazione il colore.

L’hacked bob è il taglio del momento. E, per coloro che non sono ancora pronte a darci un taglio, consigliamo di chiedere al proprio parrucchiere la sua versione lunga e asimmetrica.