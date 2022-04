Imperdibili giardini da favola nascosti della Liguria per vivere un romantico weekend economico tra mare meraviglioso e panorami mozzafiato

L’Italia è talmente ricca di bellezze che è facile imbattersi per caso in luoghi di rara bellezza. Tra mare, montagne, colline e laghi, davvero ogni Regione è capace di soddisfare qualsiasi desiderio. A questo si aggiungono borghi pittoreschi, quelli arroccati sulle scogliere e quelli nascosti tra verdeggianti colline e piantagioni di viti.

In questo senso la Regione Liguria è incredibilmente variegata e ricca. Conosciuta per la sua riviera dal mare cristallino, per le scogliere e la sabbia fine, per l’olio dal sapore superbo e per la focaccia. Ma in realtà, fuori dai normali circuiti, si nascondono luoghi ancora poco esplorati dal turismo di massa.

Ci sorprenderà sapere, per esempio, che qui esiste un pezzo d’Inghilterra. Si tratta, infatti, di imperdibili giardini da favola nascosti della Liguria , meta perfetta per chi ama passeggiare tra splendidi roseti, labirinti verdi e piante esotiche mai viste prima. Sarà come immergersi in un quadro affrescato di un pittore dell’Ottocento, con la differenza che qui gli artisti sono la natura insieme all’uomo. Molti di questi giardini sono stati riaperti al pubblico grazie al FAI. Basta un weekend per visitarli e farsi incantare dalle fioriture primaverili.

Furono molti gli inglesi che nell’Ottocento rimasero colpiti dalla vista paradisiaca dei panorami liguri, dal clima accogliente e dall’ottimo cibo. Ecco perché molti di loro decisero di non poterne fare a meno. Quindi, qui costruirono le loro ville, a ridosso sul mare, importando palme, agrumi e rare specie botaniche. Così nacquero i giardini inglesi della Riviera.

Tra i più famosi, da visitare almeno una volta nella vita, i giardini Hanbury di Ventimiglia. Un acquerello vivente questo giardino all’inglese ricoperto di fiori selvatici, piante rampicanti e viali di cipressi. Questo luogo nasce dalla rara fusione di piante coltivate e spontanee dove la Grotta delle stalattiti, la scala delle quattro stagioni e la foresta australiana lasceranno senza fiato.

Ancora, Villa Rezzola, che si affaccia sul panorama romantico del Golfo dei Poeti. Quest’antica dimora signorile si arricchì di un giardino terrazzato e alberi di glicine, roseti, piccoli boschetti e viali dove passeggiare immersi nel silenzio e nel rumore dolce delle fontane.

Per finire, i giardini di Villa della Pergola sono esempio vivente della fusione tra storia dell’uomo e natura. Un giardino botanico di piante rare e macchia mediterranea, premiato nel 2021 come parco più bello d’Italia, accoglie il visitatore. A renderlo un luogo speciale, inoltre, 34 specie diverse di glicine e quasi 500 specie di Agapanthus. Imperdibile la fioritura di aprile e di fine giugno.

