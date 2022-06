Il segreto di Pulcinella di un’ottima torta di fragole sono, appunto, le fragole. Se sono super fresche, gustose e succose, difficilmente la nostra preparazione non sarà buona e apprezzata.

Le fragole a a chilometro zero, per esempio, sono succose, dolci e aromatiche. Acquistare a chilometro zero è anche uno dei consigli per acquistare ottimo cibo ad un prezzo basso.

Ma oggi in questo articolo vedremo un altro piccolo segreto per rendere la nostra torta di fragole straordinariamente buona e di successo.

Attenzione perché potrebbe venirci l’acquolina in bocca.

Chissà quante volte abbiamo preparato la torta di fragole, ma con questa ricetta stupiremo tutti perché c’è un segreto

La torta di fragole è una delle torte estive più diffuse e apprezzate, da grandi e piccini. In questa ricetta troveremo un segreto al quale, forse, non abbiamo mai pensato e che renderà la nostra torta davvero speciale.

La torta di fragole con budino alla vaniglia: è questo il segreto e il nostro pezzo forte per questa estate.

La ricetta è semplice, facile da preparare e senza alcol, ecco perché può essere mangiata anche dai bambini.

Ecco gli ingredienti per l’impasto:

150 grammi di farina;

un cucchiaino di lievito in polvere per dolci;

75 grammi di margarina;

75 grammi di zucchero;

una bustina di zucchero vanigliato;

un pizzico di sale;

2 uova;

2 cucchiai di latte.

Per la farcitura, invece, gli ingredienti sono:

una confezione di budino alla vaniglia in polvere;

350 ml di latte;

150 grammi di panna acida;

500 grammi di fragole;

due confezioni di glassa per torte.

Ecco la preparazione di questa ricetta speciale

Chissà quante volte abbiamo preparato la torta di fragole senza utilizzare il segreto del budino. Adesso vediamo la semplice preparazione di questa torta speciale.

Per prima cosa bisogna mescolare la farina e il lievito in una ciotola. Quindi aggiungere la margarina, lo zucchero, lo zucchero vanigliato, il sale, le uova e il latte e mescolare con una frusta a mano fino a formare un impasto omogeneo.

Versare l’impasto in uno stampo a cerniera (Ø 26 cm). Dopo di che cuocere in forno a 180° per circa 25 minuti.

Nel frattempo mescolare il budino secondo le istruzioni sulla confezione, ma utilizzare solo 350 ml di latte. Quindi incorporare la panna acida nel budino ancora caldo in modo che la massa diventi soda. Una volta raffreddata la base della torta, bisogna versarci sopra il composto di budino.

Dopo di che bisognerà lavare le fragole e tagliarle a metà; stenderle sulla massa di budino e poi ricoprire il tutto con la glassa per torte.

Con questa torta potremo stupire i nostri ospiti e non ne avremo mai abbastanza, perché è buona, gustosa, delicata, fresca e facile da preparare.

Lettura consigliata

Se in frigo ci sono verdure avanzate e mele vecchiotte si può preparare un dolce squisito