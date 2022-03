Tutti vorremmo un corpo sano e in forma a qualsiasi età. Ma questo desiderio di certo non si potrà realizzare con l’aiuto di un genio e una lampada magica. Siamo noi che dovremmo metterci di impegno per riuscire a raggiungere gli obiettivi prefissati. Dopo una certa età potremmo pensare che riconquistare la forma perduta possa essere utopia. Eppure, basta solo un po’ di costanza e dedizione; in sintesi, tutto dipende da noi.

Se la maggior preoccupazione dei maschietti riguarda bicipiti e pettorali, le donne guardano spesso al loro lato posteriore. Con 4 esercizi veloci per tonificare glutei e interno coscia, in poco tempo potremmo riavere quel fisico da ragazzine che avevamo perduto. È un percorso d’allenamento semplice che non ci farà perdere più di 10 minuti di tempo.

Una zona del corpo delicata

Col passare degli anni è normale notare un deterioramento del proprio fisico. Non siamo più giovincelli, il nostro metabolismo rallenta e mettere chili di troppo diventa quasi automatico. Per questo è molto facile incappare in un sedere molle e flaccido.

Per rimettersi in carreggiata, di solito gli esperti consigliano una camminata salutare, oppure una corsetta benefica. Ma se il tempo non lo permette, sappiamo che mantenersi in forma a 40 e 50 anni è possibile anche da casa. Ovviamente, a un buon esercizio fisico va abbinata la corretta alimentazione, o manderemo a rotoli quanto fatto di buono finora. Ecco, dunque, il percorso di fitness da seguire.

4 esercizi veloci per tonificare glutei e interno coscia e sfoggiare un fisico sodo e snello a 40 e 50 anni

Dopo qualche minuto di riscaldamento, partiamo mettendoci a gattoni coi gomiti appoggiati a terra e la schiena dritta. Alziamo all’indietro una gamba, quindi pieghiamo il ginocchio e cerchiamo di portare il tallone fino al gluteo.

Proseguiamo con degli spostamenti laterali. Ci mettiamo in piedi a gambe unite e braccia lungo i fianchi. Mantenendo il piede sinistro fisso a terra, facciamo un ampio passo laterale verso destra, piegando il ginocchio. Nel movimento restiamo dritti col busto e tendiamo le braccia davanti a noi.

Successivamente ci mettiamo a gambe ben divaricate, restando in piedi. Mantenendo la posizione, ci abbassiamo col bacino per toccare con la mano sinistra la punta del piede destro, e viceversa.

Terminiamo con i classici squat. Mentre ci flettiamo ricordiamoci che il ginocchio non deve superare la punta del piede e teniamo il bacino arretrato. Pieghiamoci mantenendo sempre lo sguardo fisso davanti a noi.

Ogni esercizio andrebbe svolto per circa 40 secondi, alternando il lato quando possibile. In caso di problemi di salute è bene rivolgersi al medico di fiducia prima di intraprendere l’allenamento.