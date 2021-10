Un allenamento efficace e costante è la soluzione migliore per restare in forma a qualsiasi età. Non importa se si hanno 20 anni o si è già nella piena maturità, quello che conta è non lasciarsi andare.

Il nostro corpo ha bisogno di fare esercizio per mantenere tutta la sua forza e rimanere in salute. Questo vale anche e soprattutto dopo che si ha raggiunto la mezza età.

Man mano che si invecchia, il rischio di incorrere in malattie e problemi di salute vari aumenta. Un regolare allenamento ci permetterebbe di prevenire e abbassare il rischio di ammalarci.

Gli esercizi che proponiamo oggi non sono solo utili a ciò, ma ci permettono di ridurre il grasso corporeo e perdere chili. Sono perfetti anche per chi non è particolarmente atletico e ha visto poche volte una palestra in vita sua.

Scopriamoli in questa guida perfetta per chi vuole mantenere un corpo giovane e sano.

Mantenersi in forma dopo i 50 anni è facile e comodo con questi pratici esercizi casalinghi

Non servono pesi o attrezzi specifici per mettere in pratica questo tipo di allenamento, né dovremo correre avanti e indietro. Per questo è adatto a un ambiente di dimensioni ridotte come quello casalingo.

Il primo esercizio è molto semplice da imparare. Partiamo in posizione eretta e spostiamo indietro una gamba, tenendo l’avampiede a contatto col pavimento.

Incliniamo la gamba fino a toccare terra con il ginocchio, quindi ci rialziamo e torniamo in posizione di partenza. Facciamo 3 sessioni da 5 ripetizioni ciascuna, poi cambiamo gamba.

Restiamo in piedi

Sempre da alzati e con la schiena dritta, solleviamo in alto prima un ginocchio poi l’altro. Proseguiamo per alternanza per qualche ripetizione, quindi iniziamo ad alzare anche le braccia.

Quando solleviamo il ginocchio sinistro, portiamo in alto il braccio destro e viceversa. Restiamo sempre sul posto.

Torsioni dalla sedia

Questa volta partiamo seduti sulla sedia. Divarichiamo le gambe, quindi portiamo le mani sulle spalle. Adesso cerchiamo lentamente di toccare col gomito sinistro il ginocchio opposto e viceversa.

Ripetiamo l’esercizio 10 volte per gomito.

Sdraiati sul tappetino

Per questo esercizio ci farà comodo un tappetino su cui sdraiarci. Partiamo distesi per terra a pancia in su, con le braccia parallele e vicine ai fianchi.

Pieghiamo le ginocchia e le portiamo verso il busto, quindi le afferriamo con le mani. Spingiamo verso l’esterno e contemporaneamente contraiamo l’interno coscia.

Cerchiamo di resistere per 5 secondi, poi espiriamo e torniamo in posizione di partenza. Da ripetere 8-10 volte.

Terminiamo con la schiena

Ci rialziamo in piedi, guardando il muro e appoggiando entrambe le mani alla parete. Spingiamo in avanti con le braccia ben distese e curvando la schiena. Resistiamo una decina di secondi, quindi lasciamo e respiriamo.

Abbiamo appena mostrato che mantenersi in forma a 50 anni è facile e comodo con questi pratici esercizi casalinghi. Per chi vuole un fisico statuario, ecco 3 esercizi veloci per scolpire i pettorali.