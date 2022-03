Sedersi a tavola a gustare un buon piatto circondati da persone care è sicuramente uno dei piaceri della vita. Spesso però ci si trova di corsa e non si riesce a trovare il tempo per dedicarsi a elaborati manicaretti. Il che diventa un vero problema quando abbiamo ospiti improvvisi e inaspettati. Una difficoltà aggravata magari dal non aver fatto la spesa, avendo di conseguenza dispensa e frigorifero mezzi vuoti.

Piuttosto che ordinare d’asporto, possiamo trovare qualche ricetta che ci consenta di utilizzare le rimanenze abbattendo lo spreco, nonché di portare in tavola piatti gustosi.

Preparare un piatto di pasta spesso ci leva dagli impicci. Ovviamente, ci servirà qualche ricetta semplice ma squisita per fare bella figura. È il caso di una carbonara light senza pancetta o di 4 condimenti adatti alle emergenze. Vi sono però anche tante altre idee da considerare.

Una bontà facile facile

È cremosissima e saporita questa pasta che si prepara velocemente e che potrebbe fare proprio al caso nostro. Così buona da non sembrare neanche un piatto improvvisato e svuotafrigo. Otterrà sicuramente successo.

Non avendo sugo, è molto più veloce di qualunque spaghetto al pomodoro. Vediamo quali ingredienti ci servono:

320 g di pasta preferibilmente rigata;

1 bicchiere di latte;

200 g di ricotta fresca (indifferente se vaccina od ovina);

timo;

prezzemolo;

sale;

pecorino grattugiato, Parmigiano grattugiato.

Cremosissima e saporita questa pasta che si prepara in 10 minuti con la ricotta e pochi altri ingredienti avanzati in frigorifero

Prima di tutto poniamo un pentolino sul fuoco. Versiamovi all’interno il latte e riscaldiamolo lievemente. Laviamo il timo e il prezzemolo, poi tritiamoli finemente. In una ciotola inseriamo la ricotta. Vi verseremo sopra il latte tiepido fino a ottenere una crema densa e omogenea. Aggiungiamovi un pizzico di sale, una parte del trito e qualche cucchiaio di pecorino e parmigiano grattugiato. Regoliamoci in base a ciò che abbiamo disponibile in frigorifero.

Poniamo una pentola colma d’acqua sul fornello. Raggiunta l’ebollizione saliamo. Trascorso il giusto tempo di cottura scoliamo la pasta. Prima di farlo, però, preleviamo un po’ di acqua di cottura e teniamola da parte. Rimettiamo la pasta nella pentola e versiamovi la nostra crema di ricotta più un cucchiaio di acqua di cottura. Aggiungiamo anche le erbette lasciate da parte. Mescoliamola per diffondere per bene il condimento.

Ed ecco che il nostro primo di salvezza è finalmente pronto e non resta che servirlo. Nonostante la sua semplicità, farà sussultare il palato dei nostri ospiti. Aspettiamoci con molta probabilità che ci chiedano la ricetta.

