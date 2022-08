La cattiva circolazione è un ostacolo che potrebbe impedire di stare bene con se stessi. Questo problema sarebbe particolarmente frequente negli arti inferiori del corpo. Sentire le gambe pesanti non è piacevole e la sensazione potrebbe verificarsi maggiormente con l’avanzare dell’età.

Per non parlare delle conseguenze sull’estetica di una persona. Su tutte, la formazione di quelle sgradevoli vene varicose, che potrebbero mettere facilmente a disagio. Se volessimo affievolire il problema, potremmo cercare di curare le gambe gonfie con una serie di esercizi mirati.

Meglio restare in movimento

Stare fermi per molto tempo non aiuta a migliorare la situazione. Anzi, potrebbe alla lunga peggiorare il problema. Per questo, ancora una volta l’esercizio fisico si rivelerebbe utile per dire basta alla pesantezza delle gambe.

Andare in bicicletta o camminare potrebbe aiutare, perché si tengono in movimento i polpacci. Anche una bella nuotata al mare o in piscina potrebbe favorire la circolazione del sangue. Ma se il tempo non lo permettesse, potremmo aiutarci noi stessi da casa, seguendo una pratica scheda d’allenamento. Non ci ruberà più del tempo dovuto e tutto ciò che ci servirà sarà una semplice sedia.

4 esercizi per migliorare la circolazione nelle gambe con una sedia

Partiamo col primo esercizio utile. Sediamoci sulla sedia, appoggiando il dorso allo schienale e restando dritti col collo. Distendiamo una gamba e manteniamo la posizione per cinque secondi. Ripetiamo il movimento per trenta volte in totale, alternando le gambe.

Esercizio n.2

Seduti sulla sedia come in precedenza, questa volta alziamo entrambe le gambe contemporaneamente. Stendiamole bene, evitando di flettere le ginocchia. Ora abbassiamo prima una gamba, poi l’altra, lentamente e per diversi secondi. Eseguiamo dieci ripetizioni prima di passare al prossimo esercizio.

Esercizio n.3

Alziamoci in piedi e mettiamo le mani sullo schienale della sedia. In alternativa, possiamo anche appoggiarle a un tavolo. Portiamo una gamba indietro, sollevando i talloni per stirare i polpacci. Resistiamo per una trentina di secondi, poi cambiamo gamba. Completiamo l’esercizio ripetendo il movimento un paio di volte per lato.

Esercizio n.4

In modo simile a prima, restiamo in piedi e appoggiamo nuovamente le mani allo schienale. Ci mettiamo sulle punte dei piedi e vi restiamo per pochi secondi. Nel frattempo eseguiamo dei respiri lenti e concentrati. Facciamo tre serie da quindici ripetizioni ciascuna, riposando per un minuto tra una e l’altra.

Ecco 4 esercizi per migliorare la circolazione nelle gambe. In caso di qualsiasi dubbio, si ricorda di chiedere consiglio al proprio medico di fiducia.

