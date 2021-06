Con l’avanzare dell’età il nostro corpo si indebolisce e può essere soggetto a diversi disturbi. Tra i tanti e più frequenti, soprattutto fra le donne, vi sono le cosiddette gambe gonfie. Indolenzimento, rossore cutaneo e crampi sono alcuni dei sintomi di questo problema, che in realtà può toccare anche altre articolazioni. Le cause scatenanti sono molte, ma se ne possono individuare alcune più comuni. Su tutte, la sedentarietà, il fumo e la vecchiaia. L’estate poi non aiuta, perché il caldo ingigantisce ulteriormente il fastidio.

Il primo consiglio è sempre quello di prenotare una visita dal medico di fiducia, per analizzare il problema da vicino. Detto questo, è possibile cercare di rimediare anche da casa propria. Basterà praticare 4 facilissimi esercizi casalinghi per riattivare la circolazione e curare le gambe gonfie. Non richiedono una particolare abilità e sono adatti a persone di ogni età. Eccoli, consigliati dalla nostra Redazione.

4 facilissimi esercizi casalinghi per riattivare la circolazione e curare le gambe gonfie

Per mettere in pratica il primo esercizio dovremo partire da seduti. Col busto dritto e le gambe ben distese accavalliamo una gamba sopra l’altra. Ora, guardando dritto di fronte a noi, iniziamo a ruotare il piede e la caviglia superiori per circa 10-15 volte. Poi facciamo lo stesso accavallando l’altra gamba.

Eseguiamo l’esercizio successivo restando seduti sul pavimento con le gambe piegate. Quindi portiamo il tallone del piede sul ginocchio opposto, alziamo in alto la gamba stendendola e poi ci riappoggiamo al ginocchio. Anche in questo caso ripetiamo il movimento per 10-15 volte.

Per il terzo esercizio proposto dovremo sederci su una sedia. Con il busto dritto e le gambe leggermente divaricate facciamo su e giù coi piedi, appoggiandoci prima sugli alluci poi sui talloni. Lasciamo passare almeno 5 minuti prima di cambiare esercizio.

L’ultimo esercizio è mirato a stimolare la circolazione nelle mani. Si ruotano pollice e indice della mano sinistra per fare dei lievi massaggi al palmo della mano opposta. Lentamente si risale fino a ciascun dito. Continuiamo il movimento insistendo fino a che non sentiremo scaldarsi la mano. Infine ruotiamo un po’ i polsi e passiamo alla mano sinistra.

