Da qualche anno a questa parte, non si fa che parlare di sushi, mangiare sushi e pensare a nuovi ristoranti di sushi da provare. È diventata una vera e propria ossessione. Se ci pensiamo, è anche un pasto salutare. In fondo, parliamo di riso, verdure e pesce. Potremmo mangiare così tutta la vita e avere solo benefici per la salute. Meno entusiasmo, forse, lo provano i vegani e i vegetariani, che devono convivere tutti i giorni col fatto di essere messi sempre all’ultimo posto nei ristoranti e anche in molte ricette online. Certo, esiste il sushi senza salmone o tonno, con semplice avocado o cetriolo, ma non è poi così gustoso. Ebbene, oggi proponiamo un’alternativa.

Un frutto che sa di salmone

Molti non sanno che esiste un frutto, che con la giusta marinatura, a dire di molti, ricorda il salmone, o un misto tra salmone e tonno. Stiamo parlando dell’anguria. Il sushi vegetariano che stiamo per illustrare, è un esperimento per assaporare un sushi gustoso dal sapore di mare, anche se di mare ha ben poco. Per prepararlo ci servono:

1 anguria piccola;

3 cucchiai di salsa di soia;

1 cucchiaio di olio di sesamo;

1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva;

un cucchiaio di alghe secche;

400 g di riso per sushi;

600 ml acqua;

100 ml aceto di riso;

65 g di zucchero;

sale q.b.

Mettiamo da parte la nostra voglia di pasta con crema di peperoni e puntiamo alla leggerezza per il pranzo di oggi.

La ricetta del sushi vegetariano fatto in casa senza salmone

Per prima cosa, procediamo con la marinatura della nostra anguria. Tagliamola a cubetti e mettiamola a marinare in una ciotola con salsa di soia, olio di sesamo, olio d’oliva e alghe e lasciamo riposare almeno 3 ore. A questo punto, togliamo i cubetti di anguria dalla marinatura e posizioniamoli su una teglia ricoperta con carta forno e inforniamo a 200 gradi per mezz’ora circa. Nel frattempo, prepariamo il riso da sushi. Mettiamo il riso in una ciotola di acqua fredda e lasciamolo in ammollo per dieci minuti, mescolandolo con le mani, per far disperdere tutto l’amido.

Sciacquiamolo e scoliamolo diverse volte, fino a che l’acqua non sarà trasparente. Trasferiamolo in una pentola con l’acqua, che dovrà superare il riso di almeno 2 centimetri e copriamo con il coperchio. Portiamo a bollore a fiamma alta e poi abbassiamo il fuoco, lasciando cuocere per 12 minuti, senza sollevare il coperchio. Una volta assorbita tutta l’acqua, spegniamo il fuoco e facciamo riposare in frigo per 10 minuti. Ora mettiamo aceto, zucchero e sale e in un pentolino e scaldiamo, fino a che non si scioglie tutto lo zucchero. Trasferiamo il riso in una ciotola, versiamo il condimento e mescoliamo con un cucchiaio di legno. Copriamo con un panno di cotone umido e facciamo riposare a temperatura ambiente.

Come assemblare il sushi

Non ci resta che ripassare l’anguria (che ormai avrà un sapore e una consistenza irriconoscibile) nella marinatura, passarla nei semi di sesamo misti e formare i nostri nigiri di sushi vegano con il riso. Se siamo stanchi del sushi tradizionale, proviamo questa ricetta del sushi vegetariano: sarà una piacevole sorpresa!

Lettura consigliata

A merenda proviamo questi snack sani e veloci, perfetti pure in gravidanza