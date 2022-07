Ci sono dei capi d’abbigliamento che funzionano come il make up per il viso. Ci aiutano, cioè, a camuffare delle piccole imperfezioni. Queste imperfezioni possono essere poi vere o presunte visto lo spirito ipercritico che caratterizza noi donne. In particolare se soffriamo di ritenzione idrica tenderemo ad avere caviglie gonfie durante le giornate più calde oppure quando indossiamo scarpe scomode.

Altro punto critico per sentirci sicure di noi stesse è sicuramente la pancia. Se abbiamo la tendenza ad accumulare gas nell’addome soffriamo di meteorismo, potremmo adottare questo outfit.

Ecco di seguito alcuni suggerimenti pratici su cosa indossare.

4 dritte per vestirsi bene nascondendo pancia gonfia e caviglie a tronco

Iniziamo quindi a passare in rassegna i capi che non devono esser indossati da chi ha il ventre non propriamente piatto.

“La media misura è la cosa migliore” diceva Aristotele. Di certo il filosofo non si riferiva agli outfit femminili ma possiamo applicare il principio anche al nostro caso. Mai top e magliette troppo attillate ma allo stesso tempo mai esagerare con le taglie.

Infatti laddove utilizzassimo maglie oversize potremmo trovarci con il tessuto che ricadendo fluente va ad evidenziare proprio i punti da mimetizzare.

La camicia

Per camuffare le rotondità del punto vita potremmo contare sempre sulla camicia, meglio se a righe. Molti staranno già pensando alla classica camicia fuori dai pantaloni ma non è così. La camicia sarà infilata nei pantaloni o gonna e, poi, verrà rimborsata per averla morbida sul girovita.

Si alzano entrambe le braccia con le mani che puntano verso il cielo e poi le abbassiamo. In questo modo avremo predisposto il giusto rimborso per camuffare la pancia.

La scollatura e le maniche

Anche la scollatura può aiutarci a celare le nostre forme troppo pronunciate. Una scollatura a “V” è un elemento che dà verticalità al capo e grazie a questo possiamo raggiungere un effetto ottico che slancia il busto.

Le maniche pipistrello sono inoltre l’ideale per creare l’illusione ottica di appiattire la pancia. Visto che è estate prediligeremo le maniche con volant a farfalla. Diffidiamo dai top giromanica e dalle canotte perché creerebbero un effetto rettangolo che dobbiamo rifuggire a favore di una forma a clessidra.

I pantaloni con le caviglie gonfie

I pantaloni per chi ha caviglie gonfie vanno scelti con cura. Eviteremo con cura i pantaloni leggins e i pantaloni culotte. Opteremo per un modello a zampa che copre la zona che non gradiamo. Da consigliare la monocromia per pantalone e scarpe perché slancia la figura creando una linea continua che allunga e slancia la figura. I pantaloni cargo denim ora sono di gran moda e sono meravigliosi per togliere l’attenzione dalle caviglie grazie alle tasche sulla lunghezze.

Le gonne con le caviglie gonfie

Non è detto che chi abbia problemi di ritenzione idrica debba evitare le gonne. Basta scegliere i modelli giusti.

Le gonne corte, e per tali intendiamo quelle sopra il ginocchio, lasciano un tratto di gamba scoperta tale da non concentrare lo sguardo sulla caviglia. Saranno ottime le gonne a palloncino o a ruota stile anni Cinquanta. Anche il tubino potrebbe andare bene ma non le longuette.

Non temiamo più le caviglie e la pancia gonfia grazie a queste 4 dritte per vestirsi bene.

Lettura consigliata

Oltre ai costumi da bagno contenitivi per la pancia, i guru del look consigliano questi modelli se superiamo i 50 o i 60 anni