I personaggi famosi nati sotto il segno del Leone e tante star di Hollywood

Il segno zodiacale del Leone viene spesso definito come il re dello Zodiaco per l’indispensabile capacità di primeggiare. Come dimostra l’elenco che segue, i nati di questo segno sono leader nati. Il comando è assolutamente nelle loro corde. Fra i pregi annoveriamo la generosità ma anche l’essere estroversi e socievoli in modo disinteressato. I difetti sono il rovescio della medaglia dei loro pregi, l’esser sempre sotto i riflettori comporta una certa abitudine. Quando non ricevono più le attenzioni desiderate potrebbero averne a male. Inoltre come del resto anche per gli altri segni di fuoco, le arrabbiature sono epiche ma non portano rancore. Il colore che più si avvicina al carattere leonino è l’arancione, che fra l’altro è il colore di moda dell’estate 2023.

I personaggi famosi nati sotto il segno del Leone e l’oroscopo di agosto

La qualità di essere estroversi e la voglia di apparire del Leone viene confermata dal fatto che numerosi attori di Hollywood appartengono a questo segno. Vediamo alcuni nomi di primo piano.

La coppia Affleck-Lopez.

Jennifer Lopez compirà gli anni domani mentre il novello sposo Ben Affleck festeggerà compleanno il 15 agosto. Il recente ritorno di fiamma con tanto di matrimonio è un esempio di come le coppie formate da due persone del Leone possano funzionare.

Sean Penn e Charlize Theron e Antonio Banderas e Melanie Griffith.

Talvolta la coppia dello stesso segno non funziona. Come capitato a due stelle di primo piano come Penn e Theron la relazione è naufragata. Penn è noto anche un carattere assai fumantino soprattutto con i fotografi. Hanno trascorso splendidi anni di matrimonio anche Antonio Banderas e la Griffith sebbene la parola divorzio abbia messo la parola fine.

Sandra Bullock, Halle Berry, Jennifer Lawrence, Helena Mirren.

Rispettivamente nate il 26 luglio, il 14 agosto, il 15 agosto ed il 26 luglio. Queste straordinarie attrici sono note per il carattere spiritoso e alla mano. Ricorderemo tutti la Mirren interpretare con Checco Zalone “La Vacinada”.

De Niro e Hoffman.

Robert DeNiro (17 agosto) è un attore americano fra i più celebri e premio Oscar per aver vestito i panni di Vito Corleone il celebre “Padrino”. Fra le pellicole di Dustin Hoffman (8 agosto) non possiamo non citare “Rain Man” o “Il Laureato”.

Cucinotta, Bova e Castellitto.

Fra i divi del grande schermo nostrano citiamo Maria Grazia Cucinotta (27 luglio) e il poliedrico Sergio Castellitto (18 agosto). Raul Bova festeggerà il compleanno il 14 agosto.

Donne dal carattere forte

Fra le donne celebri che appartengono al segno zodiacale del Leone troviamo ad esempio Madonna, nata il 16 agosto. Energia da vendere è la caratteristica anche di Federica Pellegrini, la campionessa olimpica nata il 5 agosto. Grande classe mista alla determinazione tipica del Leone è la cifra di personalità come Coco Chanel e la compianta Carla Fracci. Donne che hanno saputo sconvolgere il Mondo della letteratura come J.K.Rowling e Isabel Allende sono del segno del Leone. Lorella Cuccarini e Laura Morante sono due leonesse dello spettacolo e del cinema italiano. Megan Markle (10 agosto) ha saputo portare oltreoceano il principe Harry e condurre con quest’ultimo una vita lontana da corte. Il carattere leonino di certo non le manca.

Uomini potenti

Fra i personaggi famosi del segno del Leone troviamo ben due presidenti degli Stati Uniti della storia recente: Barack Obama e Bill Clinton. Non dimentichiamo Napoleone Bonaparte e Simon Bolivar. Fra gli sportivi troviamo Usain Bolt il simpatico velocista plurimedagliato.

Questi sono alcuni fra i personaggi famosi nati sotto il segno del Leone.

