Tra gli amanti della lettura è nata, da qualche anno, una diatriba tra i fedelissimi della carta e coloro che si sono convertiti agli e-book. Infatti, moltissimi tra i lettori che sostenevano di preferire i libri cartacei sono passati poco per volta agli e-book. Sicuramente, a prescindere dalla tipologia del dispositivo su cui si legge, ci saranno dei pro e dei contro in ogni caso.

Meglio i libri tradizionali o gli e-book? Per quanto riguarda i libri cartacei si andranno ad elencare alcuni punti a favore e altri contro.

Pro e contro dei libri tradizionali

La batteria. Rispetto all’e-book il libro cartaceo non necessita di energia elettrica, non si rimarrà mai a metà del proprio libro preferito durante un viaggio. Oltre alla batteria, rispetto al libro elettronico, sarà molto più difficile perdere o cancellare un libro cartaceo.

Sottolineature. Da un lato è vero che anche sugli e-book è possibile sottolineare le proprie parti preferite. Sicuramente, però, va ammesso che nulla è come sottolineare i passaggi più belli con una matita su un libro cartaceo.

Odore della carta. L’odore della carta rappresenta il cavallo di battaglia di coloro che puntano tutto sui libri tradizionali. Chi ama leggere riconoscerà molto facilmente il tipico profumo della carta sia nei libri nuovi che in quelli più datati. L’odore della carta e la possibilità di sfogliare distrattamente il libro sono, sicuramente, due dei punti più forti a favore dei tomi tradizionali.

Anche in merito ai libri elettronici ci saranno lati positivi e lati negativi.

Lati positivi e lati negativi degli e-book

I prezzi. Chiunque sia avvezzo al mondo degli e-book si sarà accorto che i prezzi dei file sono decisamente inferiori rispetto a quelli dei libri cartacei.

Lo spazio. Sicuramente i libri tradizionali occupano molto spazio, in case sempre più piccole è difficile trovare un angolo per sistemare una libreria. Gli e-book sono molto più comodi da questo punto di vista. In ogni caso sarebbe bello riuscire a ricavare un piccolo spazio in casa per sistemare una libreria.

Il peso. I tomi di migliaia di pagine potranno essere di difficile lettura, soprattutto se si legge sui mezzi pubblici. Mentre nel caso del libro elettronico questo problema non sussisterà.

Ecco alcuni punti a favore e altri contro i libri tradizionali e i libri elettronici.

Sicuramente alla domanda meglio i libri tradizionali o gli e-book non si può realmente rispondere perché si tratta di un fatto molto soggettivo.