L’area dei massimi degli ultimi 4 anni respinge nuovamente le quotazioni di Anima Holding. Cosa attendersi per il futuro?

Dopo un rialzo come non si era mai visto nella storia di Anima Holding, ben 8 settimane consecutive al rialzo, è iniziata una parabola discendente che potrebbe non essere ancora giunta al capolinea. In effetti, l’area dei massimi degli ultimi 4 anni respinge nuovamente le quotazioni di Anima Holding creando i presupposti per il test di minimi degli ultimi 4 anni se si fa eccezione per lo spike ribassista del marzo 2020.

Da questo punto di vista, quindi, il percorso delle azioni Anima Holding è abbastanza ben definito. Al momento, infatti, non ci sono ostacoli lungo il percorso che porta all’obiettivo ribassista più probabile collocato in area 2,94 euro (I obiettivo di prezzo). Una chiusura settimanale inferiore a questo livello, poi, potrebbe aprire le porte a un’ulteriore discesa verso area 1,064 euro.

I rialzisti, invece, potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di una chiusura settimanale superiore a 4,099 euro.

La valutazione del titolo Anima Holding

Come riportato su riviste specializzate, se si guarda ai multipli di mercato il titolo risulta essere sempre sottovalutato fino a un massimo di circa il 50%. Con un rapporto prezzo/utili di 9 per 2022 e di 8,01 per 2023, la società è tra le più economiche sul mercato. Il rapporto EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse. La situazione finanziaria della società appare eccellente, la qualcosa le conferisce una notevole capacità di investimento.

Tra i punti deboli, invece, ricordiamo che con un valore aziendale stimato di 4,37 volte il fatturato dell’esercizio in corso, la società sembra avere una forte valorizzazione.

Infine gli analisti che coprono il titolo hanno un consenso medio comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 44,4% circa.

Il titolo Anima Holding (MIL:ANIM) ha chiuso la seduta del 14 aprile a quota 4,388 euro in rialzo dello 0,87%, rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

