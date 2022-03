Marzo è il mese della rinascita ed anche il periodo in cui occorre iniziare a pensare a rimettersi in forma per la prova costume. Le giornate si allungano e si ha più tempo da dedicare all’attività fisica all’aperto. Camminata o corsa sono ottime soluzioni per dimagrire e bruciare le calorie accumulate nell’inverno. Ecco i 4 consigli pratici per fare della corsa una attività efficace per perdere peso e tornare in forma rapidamente divertendosi e senza troppo sforzo.

Abbiamo già analizzato i 10 eccezionali benefici che derivano da una passeggiata o da una corsa quotidiana. Camminare o correre fa benissimo alla salute, specialmente se questa attività viene fatta con regolarità. Una ricerca pubblicata sul Journal of the American College of Cardiology ha fatto una scoperta importantissima. Secondo lo studio chi corre con regolarità avrebbe un rischio di infarto e ictus minore del 45% rispetto a chi non corre.

Attenzione, correre non solo fa bene alla salute, ma è anche un ottimo metodo per dimagrire e tornare in forma.

Con il 1° marzo è scattato il conto alla rovescia per la prova costume. Chi tiene alla linea ha 90 giorni per tornare in forma, perché già da giugno mare e piscina sono pronti ad accoglierci. Per tornare in forma smagliante e ed avere un corpo da ammirare sulla spiaggia o a bordo vasca, si possono seguire varie attività fisiche. Chi vuole perdere i chili di troppo accumulati nell’inverno e rassodare la muscolatura può andare in palestra, fare nuoto oppure può dedicarsi alla corsa.

4 consigli per potenziare rapidamente la condizione fisica e dimagrire con la corsa bruciando calorie e tornando subito in forma

Non vogliamo adesso elencare i numerosi benefici della corsa, alcuni già accennati nelle righe precedenti. Nelle prossime righe ci preme concentrarci su alcuni piccoli segreti da adottare per chi segue la corsa per dimagrire. Molti di coloro che iniziano a correre spesso abbandonano subito perché si approcciano a questa attività in modo poco efficace. Iniziano con entusiasmo e foga nella speranza di vedere i risultati subito, mettono molto impegno ma non perdono chili nell’immediato, così spesso mollano.

Il primo consiglio per avere risultati con la corsa è un inizio graduale. Iniziamo con una mezzoretta di attività alternando corsa e camminata una o due volte alla settimana. Poi si potrà allungare da mezzora a un’ora e aumentare le sessioni settimanali. L’importante è la costanza che poi porterà ad avere risultati sempre più evidenti in termini di peso e rassodamento muscolare.

Il secondo consiglio è fare stretching, prima e dopo l’allenamento. Prima dell’allenamento è basilare preparare i muscoli per lo sforzo che faranno, riscaldarli in vista della fatica. Lo stretching alla fine della corsa eviterà fastidiosi irrigidimenti muscolari. Inoltre qualche esercizio per la parte superiore del corpo aiuterà a rassodare i muscoli meno sollecitati durante la corsa.

Il terzo consiglio è bere molta acqua dopo la corsa ma anche durante la giornata, per reintegrare i liquidi persi ed eliminare le tossine.

Infine, chi corre per dimagrire, eviti a fine corsa di abbuffarsi sul cibo. Chi vuole veramente perdere peso velocemente dovrebbe adottare una alimentazione corretta.

Seguendo questi 4 consigli per potenziare rapidamente la forma con la corsa, in 90 giorni si potrà migliorare notevolmente la nostra condizione fisica.