La medicina ci insegna che per mantenersi in buona salute la prevenzione è fondamentale. Secondo gli esperti la prevenzione si fa in tavola, facendo attività fisica e con controlli clinici periodici mirati. La maggior parte delle malattie che colpiscono oggi l’uomo sono causate anche da una cattiva alimentazione. Le malattie cardiovascolari, il diabete, la glicemia, possono essere causate da una dieta troppo ricca di grassi.

Questa abitudine messa in pratica 4 volte alla settimana aiuterebbe ad avere arterie pulite e allontanare ictus e infarto

Una dieta ricca di grassi saturi può favorire l’aumento del colesterolo cattivo nel sangue e può portare all’obesità. Lo scenario peggiore nell’assunzione di troppi grassi saturi può portare all’insorgere di patologie di natura cardiovascolare. Una dieta ricca di frutta e verdura, di pesce e di carni bianche, può allontanare questo rischio. Per esempio per aiutare a tenere basso il colesterolo in autunno in modo naturale ecco 5 piacevoli e gustose soluzioni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ma per mantenersi in buona salute ad una dieta sana ed equilibrata va affiancata l’attività fisica. I medici ci dicono che attraverso un’attività fisica costante riusciamo a mantenere il nostro organismo in buona salute proteggendo il nostro cuore. La camminata o la corsa sono due attività che tutti possono fare e che ci possono aiutare a raggiungere questo obiettivo. Secondo alcuni studi questa abitudine messa in pratica 4 volte alla settimana aiuterebbe ad avere arterie pulite e allontanare ictus e infarto.

Non serve essere dei corridori professionisti per riuscire a ottenere benefici tangibili dalla corsa. Una ricerca pubblicata sul Journal of the American College of Cardiology ha riportato i risultati dello studio su 55.000 persone. Secondo questi risultati chi corre avrebbe un rischio di morte più basso del 45% per infarto e ictus rispetto a chi non corre. Il risultato interessante è che secondo questo studio conterebbe meno il tempo impiegato e la distanza percorsa, mentre sarebbe molto importante la perseveranza. In pratica lo studio consiglierebbe di fare attività fisica regolare, anche in modo limitato, negli anni senza mai interrompere. Questa regolarità apporterebbe notevoli benefici a tutto l’apparato cardiovascolare.

La regolarità dell’attività fisica è determinante

Questo studio sarebbe confermato anche da un’altra ricerca realizzata dai ricercatori del Texas Health Presbyterian Hospital Dallas e dell’University of Texas Southwestern Medical Center. Secondo questo studio un allenamento costante nel tempo e fatto almeno quattro volte la settimana aiuterebbe a ripulire le arterie. La ricerca è stata pubblicata su The Journal of Physiology ed ha esaminato l’attività fisica di 102 pazienti con più di 60 anni. Gli studiosi statunitensi hanno scoperto che chi ha fatto per lungo tempo attività fisica 4-5 volte la settimana aveva le arterie più sane. Coloro che invece avevano fatto attività fisica per 2-3 volte la settimana avevano le arterie in buona salute, ma non pulite come i primi.

Quando si pensa all’attività fisica si immagina uno sport come la corsa, il nuoto, la bicicletta, la palestra. Invece si può fare attività fisica che fa bene alla salute anche nella normale routine quotidiana senza fare uno sport specifico. Per esempio queste attività quotidiane fanno bruciare più calorie e potrebbero ridurre più velocemente l’obesità ma anche colesterolo e trigliceridi.

Approfondimento

Chi non vuole rischiare brutte malattie ecco i 5 esami da fare oltre i 40