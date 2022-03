C’è chi ama alla follia le unghie lunghe e c’è chi, invece, le preferisce corte. Anche l’unghia corta può essere abbellita con lo smalto. Ma quale possiamo mettere sulle nostre unghie? Uno smalto sicuramente naturale, non puntiamo sul rosso o su tonalità troppo accese.

Uno smalto naturale è sicuramente la cosa migliore da fare. In questo modo, le nostre unghie saranno sempre perfette e pronte per ogni tipo di occasione. Non dobbiamo, infatti, avere paura di sfoggiarle perché saranno perfette per tutte le tipologie di eventi. Inoltre, usando un colore neutro, staranno bene con qualsiasi cosa indossiamo, che sia un elegante vestito nero oppure un outfit più casual per il lavoro.

Ovviamente non si tratta solo di stendere sull’unghia uno smalto color neutro, perché l’obiettivo è quello di creare uno smalto dall’effetto stupendo. E quindi ci serviranno anche altri smalti e strumenti. E il risultato sarà sempre naturale, ma molto particolare e accattivante.

Se non riusciamo a farlo da sole, possiamo sempre chiedere alla nostra estetista di fiducia di aiutarci. Però possiamo provare anche a casa perché non è troppo complicato.

Bellissimo questo smalto per unghie corte dall’effetto naturale e super elegante con delle punte di rosa

Prima cosa da fare in assoluto è rimuovere lo smalto precedente. Per farlo possiamo usare il solito acetone e dei dischetti di cotone. Passiamolo bene sulle unghie e rimuoviamo ogni residuo di smalto vecchio. Ora possiamo aggiustare le unghie e, quindi, rimuovere le varie cuticole e limare leggermente l’unghia, se ce n’è bisogno, altrimenti no.

Ora prendiamo uno smalto dai toni color carne. Quello da prendere per colorare le unghie sarà il ballet slippers, ce ne sono vari in commercio come quello di Essie, di Chanel o il Bubble Bath di OPI. Alla fine ogni brand lo chiama come vuole, ma il colore è quello. Noi scegliamo sempre quello che ci piace di più.

Stendiamo questo smalto sulle unghie e lasciamole asciugare. Possiamo anche farci aiutare dalle gocce per asciugatura rapida. Poi prendiamo una spugnetta make up e uno smalto rosa più scuro. Stendiamo un po’ di questo smalto sulla spugnetta e poi picchiettiamo dolcemente solo la parte finale dell’unghia. A questo punto avremo due gradazioni di colore sulla stessa unghia. Colori sempre molto naturali. Per finire, sopra tutto, stendiamo uno smalto leggermente glossy shine. Veramente bellissimo questo smalto per unghie corte dall’effetto naturale facile da realizzare.

