L’empatia consiste nella capacità di comprendere in modo profondo le emozioni del prossimo. Anche quando quest’ultimo non le comunica a voce, la persona dotata di questo dono riesce a carpirle immediatamente.

Secondo lo zodiaco, alcuni segni possiedono questa dote con più frequenza rispetto ad altri. Tra tutti, i più empatici sono notoriamente i Pesci. Tendono ad immedesimarsi nelle emozioni degli altri a tal punto da provarle a propria volta. Purtroppo, non vivono positivamente questa situazione. Anzi, tendono a farlo con molta angoscia, che raramente fanno trasparire. Sono persone molto positive e tranquille, che proprio grazie a queste loro doti riescono ad avere tante amicizie.

Non solo i Pesci, ma sono anche questi 4 i segni zodiacali più empatici e che riescono ad immedesimarsi negli altri e a comprenderne le emozioni

Il primo che citiamo è il Toro. Può sembrare, a prima vista, un segno chiuso e scorbutico. Sotto la corazza che si è costruito cela però un cuore d’oro e un’inaspettata capacità di comprendere le emozioni degli altri. Si tratta di un buon amico capace di dispensare consigli spesso saggi e utili. Tende spesso a farsi carico dei problemi degli altri, non rinuncerebbe mai ad aiutare un conoscente in difficoltà.

Come il Toro, anche la Vergine può essere inizialmente percepita come un segno tutt’altro che sensibile ai problemi degli altri. Dietro il muro che si è costruita, si cela una persona dalla spiccata empatia che manifesta non solo nei confronti delle persone, ma anche degli animali.

Non solo i Pesci, ma un altro segno molto empatico è anche l’Acquario. La sua spiccata sensibilità lo rende molto attento ai problemi degli altri. Oltre ad essere empatico, è anche molto generoso. Se una persona a cui tiene è triste, farà di tutto per aiutarla senza che gli venga chiesto. Il suo mondo ideale è uno in cui tutti sono spensierati e felici.

In ultimo è doveroso citare lo Scorpione, un segno capace di comprendere in profondità le emozioni del prossimo. È anche estremamente bravo a carpirne le debolezze, che talvolta potrebbe usargli contro. Con le persone che ama si rivela però sensibile e premuroso. Spesso fa fatica a gestire i propri sentimenti e ne viene sopraffatto.

