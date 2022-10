4 abbinamenti con i jeans da fare in autunno per la sera o il lavoro

Il jeans è uno dei capi più versatili del guardaroba maschile ma anche femminile. Sono molte le donne che, infatti, lo preferiscono ad altri tipi di pantaloni o alle gonne. Semplice da abbinare e adatto a diverse occasioni, il jeans è un capo che si sposa molto bene sia con camicette eleganti che con felpe.

Dal lavoro al tempo libero, infatti, è possibile scegliere il jeans giusto per ogni momento della giornata. Sarà sufficiente saper scegliere il jeans che meglio si adatta alla propria fisicità. Ne esistono, infatti, di diverse tipologie, da quelli a vita alta a quelli a vita bassa passando per i cargo e gli skinny.

Le più audaci, poi, potranno tirare fuori dall’armadio i jeans con strappi che tanto andavano di moda in passato. Sembrerà strano ma anche questi, infatti, possono essere una scelta azzeccata. Oggi, perciò, vedremo cinque outfit per indossare i jeans in diversi momenti del giorno, dal mattino alla sera.

4 abbinamenti con i jeans da fare in autunno ideali per il tempo libero e per eventi formali

Il primo outfit è perfetto per l’ufficio e vede abbinato un jeans a gamba larga con una camicia. Il pantalone potrà essere una classico blue jeans ma anche di colore nero. La camicia, invece, sarà perfetta super colorata in rosa, rosso o verde meno formali rispetto alla classica bianca. A seconda delle proprie preferenze, comunque, sarà anche possibile optare per una camicia bianca o di colore nero per ricreare un total black.

Look 2

Sempre per l’ufficio o per i momenti più formali si potrà optare per un jeans a vita bassa abbinato a una maglia a collo alto e un blazer. Per fare da contrasto ai jeans che tenderanno a essere stretti e poco voluminosi si consiglia di scegliere un blazer oversize, magari colorato. Se proprio non si può fare a meno della vita alta si potranno anche utilizzare pantaloni a vita alta sempre abbinati al blazer.

Look 3

Il terzo look, invece, è ideale per la sera e vede dei jeans a vita alta e con gamba regolare abbinati a una camicia in raso. Ovunque, infatti, stanno spopolando abiti e camice in raso ideali per rendere sofisticato anche il look più semplice. In autunno si potrà anche aggiungere un cappotto o un blazer lungo. Con questi jeans saranno perfetti stivaletti alla caviglia con un po’ di tacco oppure delle sneakers tipo Jordan.

Look 4

Il quarto look, sempre per la sera, nasce dall’abbinamento tra jeans a zampa e un body o un top super colorato. Oltre ai colori ottime le paillettes e i ricami che risalteranno sulla semplicità del jeans. Come calzature sono perfette le décolleté o, per rendere il tutto più casual, un paio di anfibi o di sneakers. Ecco, quindi, 4 abbinamenti con i jeans da fare in autunno ma anche in inverno.

