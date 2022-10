Come si usa il condizionatore in inverno per l’aria calda

L’estate è già alle spalle, è arrivato l’autunno e molto presto le temperature scenderanno. Fino a diventare rigide con il classico freddo invernale pungente, specie nel Nord Italia. Proprio quello attuale è il periodo per attrezzarsi sul riscaldamento domestico, anche attraverso controlli mirati e interventi di manutenzione, se sono necessari.

E questo perché, con le tariffe di luce e gas alle stelle, è importante massimizzare l’efficienza energetica. Anche quando, per riscaldarsi in inverno, si utilizza il condizionatore a pompa di calore. Vediamo allora, per il prossimo inverno, come impostare l’aria calda e qual è peraltro, ai sensi di Legge, la temperatura massima fissata per il riscaldamento nelle abitazioni.

Come si usa il condizionatore con basse temperature e freddo pungente

Nel dettaglio, se l’impianto è a pompa di calore, l’utilizzo del condizionatore quando fa freddo è molto semplice. In quanto basterà azionare sul telecomando la funzione “Heat” dove c’è raffigurato il sole.

Ecco, quindi e semplicemente, come si usa il condizionatore in inverno. Il tutto con la possibilità di modulare e di conseguenza variare il flusso d’aria calda uscente con l’opzione “Fan”.

Con l’opzione “Fan” al massimo si può infatti riscaldare la stanza velocemente, ma il consumo energetico aumenta. Ragion per cui poi a regime sarà meglio abbassare la velocità del flusso d’aria al minimo. In più, per tenere bassi i consumi il condizionatore deve essere sempre in un perfetto stato di manutenzione. Vediamo allora cosa fare al riguardo.

Quali sono le tempistiche per la manutenzione ordinaria

In genere, la manutenzione ordinaria per i condizionatori a pompa di calore andrebbe fatta due volte l’anno. Ovverosia, prima del loro utilizzo, spesso intenso, in estate e durante la stagione invernale. L’intervento di manutenzione ordinaria da fare due volte l’anno è quello rappresentato dal controllo e dalla pulizia dei filtri. Inoltre, occorre controllare che il condizionatore offra sempre un buon rendimento.

Se invece il condizionatore riscalda e rinfresca poco, allora è meglio contattare un tecnico specializzato. Questo specie se il condizionatore non funziona in piena efficienza in quanto ci sono delle perdite per il liquido refrigerante. Infine, ai sensi di Legge, ricordiamo che per il prossimo inverno la temperatura convenzionale per le abitazioni, a causa della crisi energetica, è stata abbassata di un grado. Ovverosia, da 20 a 19 gradi centigradi. Mentre non si potranno superare i 17 gradi negli uffici pubblici e privati e nelle fabbriche.

Lettura consigliata

Come usare bene il condizionatore in inverno e quali sono le alternative