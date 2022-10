Cosa fare quando non esce aria calda dal condizionatore a pompa di calore

Quando il caldo è opprimente oppure il freddo è davvero pungente, nelle case di tante famiglie si accende il condizionatore. Ovverosia, quello che, oltre a garantire refrigerio, grazie al sistema a pompa di calore, è in grado pure di riscaldare d’inverno.

Pur tuttavia, nel passaggio dalla stagione calda a quella fredda, e viceversa spesso si incappa in una brutta sorpresa. Ovverosia, quella per cui il condizionatore non riscalda oppure non rinfresca a dovere.

Anche per questo il controllo del condizionatore, prima che poi faccia troppo caldo o troppo freddo, si dovrebbe sempre effettuare con qualche settimana di anticipo. Vediamo, allora, che fare quando il condizionatore non funziona, o sembra aver comunque perso gran parte della sua efficienza.

Cosa fare quando non esce aria calda dai condizionatori in vista dell’inverno

A volte l’aria calda non esce semplicemente perché sul telecomando si schiaccia il tasto sbagliato. Nella fattispecie, quindi, il condizionatore funziona. E basterà schiacciare il tasto “Heat”, con raffigurato il sole, per fare uscire correttamente l’aria calda.

Di contro, se sul telecomando è stato schiacciato il tasto giusto e il condizionatore non riscalda, cosa fare quando non esce aria calda? In tal caso non è da escludere la necessità di contattare un tecnico specializzato. In quanto il condizionatore potrebbe essere senza gas refrigerante a causa di perdite che magari sono minime ma che hanno portato poi il climatizzatore a essere del tutto scarico.

Cosa fare quando è senza gas refrigerante

In assenza di perdite, il gas refrigerante nel condizionatore non si deve mai cambiare. E ha una durata che è sostanzialmente in linea con il ciclo di vita del sistema di riscaldamento. In presenza di perdite, invece, dovrà essere un tecnico specializzato a procedere con il ripristino del gas refrigerante all’interno del condizionatore. In quanto si tratta di un’operazione per la quale non ci si può affidare a soluzioni e a interventi fai da te.

La presenza dei gas refrigerante nel condizionatore a pompa di calore è fondamentale affinché, sfruttando l’energia elettrica, il sistema di riscaldamento garantisca il più ampio scarto di temperatura possibile tra le mura domestiche e l’ambiente esterno.

In particolare, il refrigerante del condizionatore è una miscela di gas, ma questi si trovano comunque allo stato liquido. Di conseguenza, quella relativa alla ricarica del climatizzazione è un’operazione delicata. E quindi, come detto, da affidare solo ed esclusivamente a un tecnico specializzato.

Lettura consigliata

Quando accendere il condizionatore in inverno e come impostare la temperatura