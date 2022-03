Sono tornati per restare questi comodi jeans molto giovanili e facili da indossare che piacciono quasi a tutte

La moda muta rapidamente, in pochi anni siamo passati dai jeans a vita bassa ai mom jeans passando per i cargo.

Tutte tipologie di pantalone molto amati da alcune ma disprezzati da altre. Tra i jeans che stanno facendo prepotentemente ritorno nelle nostre vite ci sono quelli a vita bassa. Gli anni 2000 stanno tornando e i brand non si sono fatti trovare impreparati, ovunque stanno spopolando i trend di vent’anni fa.

Tra i jeans ce n’è una tipologia in particolare che suscita parecchie incomprensioni, si sta scrivendo dei jeans strappati.

Proprio quei jeans che la nonna chiede di poter cucire e che i genitori criticano per eccesso di volgarità e poca eleganza.

Eppure sono tornati per restare questi comodi jeans molto giovanili e facili da indossare.

Ci sono varie tipologie di strappo, da quelli strappati solamente sulle ginocchia a quelli con strappi molto piccoli.

Nella classifica dei più amati quelli a gamba larga con strappi sulle ginocchia si attestano tra i preferiti in assoluto.

Ma come indossare questi pantaloni in modo quasi elegante per evitare di fare inorridire genitori e nonne?

I jeans strappati sono perfetti per essere indossati con un outfit casual insieme a un pullover e un paio di sneakers. Ottimo il piumino in inverno o un blazer in primavera e, in generale, nelle mezze stagioni. Un outfit perfetto per le ragazze più giovani ma che, scegliendo jeans con piccoli strappi, potrà essere indossato anche dalle più grandi.

Anfibi

Questa tipologia di jeans, poi, si adatterà bene anche alla combo con anfibi e maglione oversize. Un look finto casual che non passerà di certo inosservato. In alternativa agli anfibi si potranno utilizzare degli stivaletti, magari anche con il tacco. In questo modo si riuscirà a rendere più ricercato il look.

Tacchi

Tra gli abbinamenti con i jeans strappati troviamo anche quelli con sandali o décolleté. Le scarpe eleganti e il jeans sono un abbinamento perfetto per slanciare la figura. Per completare l’outfit una camicia oversize sarà perfetta.

Giacche e cappotti

Come coprispalla si potrà indossare un cappotto cammello o nero classico ed elegante. In questo modo si andrà a riequilibrare l’outfit rendendolo più armonico.

In alternativa si potrà utilizzare una classica giacca in pelle nera, un vero must per la stagione primaverile.

Un look che apparirà più rock ma che ci permetterà di sfruttare al meglio i pantaloni strappati a quasi tutte le età.