È già iniziato giugno e tra meno di tre settimane entreremo ufficialmente in estate. Fa già molto caldo. Una situazione che crea un forte senso di spossatezza e che non ci permette di riposare bene la notte. Con la bella stagione anche la natura si risveglia. Ciò ha dei lati positivi ma anche degli svantaggi. Di certo, già da qualche mese a questa parte, possiamo ammirare splendide fioriture. D’altro canto, però, anche gli insetti si sono risvegliati e cominciano a ronzarci attorno. Alcuni non provocano particolari problemi. Altri, invece, sono piuttosto fastidiosi. Con il loro ronzio ci distraggono dalle attività quotidiane. Per non parlare poi di quando ci pungono. Vespe, api e calabroni sono addirittura pericolosi in quanto, nei soggetti allergici, potrebbero scatenare reazioni anche gravi.

Le punture più diffuse sono comunque quelle delle zanzare, le compagne delle nostre sere e notti d’estate. Ponfi arrossati e prurito non sono pericolosi ma molto fastidiosi. Bisognerebbe riuscire a non grattarsi. Durante il giorno è abbastanza facile trattenersi, ma di notte il fastidio diventa davvero insopportabile. Ci sono vari repellenti per tenerle lontane da casa e giardino. I più noti e comuni sono le piastrine e lo zampirone.

Esistono però anche rimedi naturali, che risultano più economici e meno nocivi per l’uomo e l’ambiente. Ci sono varie piante che, con il loro profumo, tengono lontani insetti ed animali. Uno spicchio d’aglio, ad esempio, è fenomenale per tenere alla larga animali tipicamente estivi. Nel caso specifico delle zanzare, è risaputo che la citronella sia un ottimo deterrente. Non a caso esistono anche candele gialle aventi questa fresca profumazione. Ma la citronella non è la sola pianta utile contro le zanzare.

Per tranquille serate estive senza zanzare le nonne raccomandavano queste 4 piante in giardino o balcone diverse dalla citronella

Con una piacevole fragranza al limone, la melissa è una pianta antizanzara davvero efficace. Tra l’altro, con le sue foglie potremmo preparare una tisana che concilierebbe il sonno e sarebbe particolarmente indicata anche per combattere stati d’ansia, problemi gastrointestinali, palpitazioni e tensioni a livello muscolare.

Anche la mentuccia è molto utile come “scaccia zanzare”. Oltre a tener lontani i fastidiosi insetti, questa pianta invade la casa con un profumo buonissimo. Avere a portata di mano questa pianta in cucina ci permetterà inoltre di dare più gusto ad un semplice piatto di pasta o ad un risotto. La mentuccia, infatti, si può utilizzare come alternativa, o in abbinamento, al basilico, per dare un tocco di freschezza alle nostre ricette.

Ecco altre 2 piante nemiche delle zanzare

Le zanzare odiano l’erba gatta, che invece è assai apprezzata dai nostri amici a quattro zampe. Sempre per il medesimo scopo, è assai utile anche la lavanda. Oltre ad essere molto bella, con i suoi fiori spigati viola, la lavanda è anche deliziosamente profumata. Il suo aroma, oltre a tener lontane le zanzare, risulterebbe efficace anche per contrastare ansia, stress e insonnia. Ecco, quindi, quali piante coltivare per tranquille serate estive senza zanzare.

Approfondimento

Mosche e zanzare voleranno via di corsa da casa, giardino e balcone grazie a questa profumatissima soluzione naturale