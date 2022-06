Una tappa in Cilento bisognerebbe farla, almeno una volta nella vita. Per poi ritornarci e tornarci ancora, perché difficilmente in altri luoghi si trova un’accoglienza analoga. Il viaggio parte da Agropoli, considerata porta del Cilento e prosegue lungo la costa attraverso borghi incantevoli. Si tratta di un’area della Campania, del Cilento da assaggiare, tra mare cristallino e molto altro. La collina spalleggia quasi sempre un mare che ha un profumo diverso. È così, l’odore di questa parte del Tirreno è una misteriosa ebbrezza che non si trova in nessun angolo d’Italia, certamente capace di riservare altre meraviglie.

Lungo la Costa

Cilento da assaggiare, tra mare cristallino, storia antica e colori. Da Agropoli si parte alla volta di Castellabate, Punta Licosa, Acciaroli, Casalvelino. Ancora Pisciotta, Palinuro e Camerota giusto per citare alcune località. Suggestivo anche il piccolo angolo di Pioppi: un frammento di natura che incrocia mare e roccia in una sinergia capace di stupire e incantare. Numerosi i siti archeologici. Diversi i riferimenti della Magna Grecia. Solo a Paestum sono presenti tre Templi risalenti a circa 2500 anni fa. Ma le testimonianze sono numerose a partire dal Paleolitico attraverso le età del Bronzo fino alle civiltà greche e romane.

Cilento da assaggiare, tra mare cristallino, storia antica e cucina sublime, sembra di non essere in Italia

Ottima la qualità del cibo che unisce la tradizione e i prodotti tipici dell’entroterra al pescato. Il miglior modo per entrare in una vacanza di qualità è fare tappa al Lido Le Tre Conchiglie di Agropoli che offre ristorazione, accoglienza e intrattenimento serale. Qualità per 12 mesi l’anno, il servizio spiaggia è curato al dettaglio già da fine marzo e fino all’autunno. Una scelta che il titolare Franco Russo motiva così: «occorre vivere il mare anche d’inverno, per l’aria e il ristoro che dona già solo alla vista». La cucina raggiunge il massimo della specialità nei crudi tra ostriche e ricci di mare. La sera le Tre Conchiglie diventa locale di riferimento con musica dal vivo, svago ed eleganza. Tutto direttamente sul mare.

