Tutti desiderano una casa da sogno, grande, spaziosa, arredata con maestria, ben curata e che sprigioni un gradevole odore di pulito. Anche se non sempre possediamo stanze particolarmente grandi, l’importante è fare attenzione a tutti i dettagli e usare alcuni accorgimenti che le fanno apparire più ampie. Quindi, potremmo inserire degli specchi, optare per colori chiari, che non appesantiscono l’atmosfera. Mentre se il nostro obiettivo è profumare casa, per prima cosa sarà necessario procedere con le pulizie giornaliere, in modo da non ritrovarci sommersi da sporco e polvere. In fondo, poi, basterebbe usare dei prodotti della dispensa per lucidare i pavimenti o diffondere fragranze inebrianti.

Fragranze gradevoli

Spesso il problema principale è in bagno, soprattutto quando è cieco e non è di grandi dimensioni. Tutti i cattivi odori, che provengono dallo scarico del WC, dal lavandino e dal box doccia, potrebbero provocare puzze nauseabonde. Se non vogliamo che ciò accada, dovremmo dedicare più attenzione ai sanitari, anche mettendo in pratica alcuni rimedi della nonna davvero efficaci e molto economici.

Potremo, ad esempio, avvalerci del limone, aceto o acido citrico, prodotti straordinari per diffondere un sentore fresco e aromatico. Se non possediamo ventole e sistemi di areazione, potrebbero posizionare in punti strategici delle piante, che possono anche scongiurare l’arrivo dell’umidità.

In tanti, poi, per eliminare gli odori sgradevoli, usano l’ammorbidente, preparando un deodorante fai da te, aggiungendo in un contenitore spray la stessa quantità di denaturato. Ma esistono anche altri trucchi per ottenere un ottimo risultato, scopriamoli insieme.

3 trucchi per profumare il bagno piccolo e senza finestre ed eliminare i cattivi odori non solo con l’ammorbidente

I pot pourri sono perfetti per deodorare gli ambienti, compreso il bagno, sfruttando 3 soli ingredienti, che inseriremo all’interno di un barattolo di vetro o legno. Nella composizione mettiamo un bastoncino di cannella, utile anche a tenere lontano gli insetti, semi di vaniglia e dei petali di rose essiccati, raccolti in giardino. In alternativa, potremmo usare dei fiori secchi di gelsomino e della menta fresca, emaneranno in bagno dei sentori floreali incredibili.

Un secondo rimedio veloce e funzionale è mettere in un piattino un cucchiaio di bicarbonato, aggiungiamo poche gocce di olio essenziale, quello che preferiamo, e mescoliamo. Sopra adageremo una classica candela, appena l’accenderemo noteremo subito la differenza.

Infine, potremmo creare delle gelatine, facendo bollire 250 ml d’acqua e 15 gr di gelatina in polvere. A parte, facciamo sciogliere mezzo cucchiaio di sale e 10 gocce di olio essenziale al limone o lavanda in un bicchiere d‘acqua fresca e mescoliamo. Versiamo in dei contenitori di vetro prima il mix freddo, poi l’acqua e gelatina calda. Lasciamo raffreddare e posizioniamoli nei mobili del bagno.

Ecco, dunque, i 3 trucchi per profumare il bagno piccolo e senza finestre.

Approfondimento

Come profumare la casa a lungo senza bucce di limone o ammorbidente con questo trucchetto naturale inaspettato ed economico