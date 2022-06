Dopo l’acquisto di una macchina si ha tanto entusiasmo. Poi gradualmente l’interesse verso il mezzo scende fino a diventare disinteresse. Ad un certo punto, però, questo rischia di diventare il presupposto per non fare la giusta manutenzione al mezzo. E non dovrebbe succedere, perché è una questione di sicurezza ed affidabilità. Ma meglio fare esempi concreti di situazioni che vengono sottovalutate.

Per la sicurezza dell’auto

Tutti, a ragione, si preoccupano di sapere quando è il momento di cambiare le gomme o di fare la revisione. Ci sono però altre operazioni che andrebbero compiute per guidare un mezzo affidabile. Quindi, non solo cambio gomme e revisione sono necessari. Tra l’altro, sono obblighi che, se non rispettati, potrebbero portare anche sanzioni disposte dal Codice della Strada. Ma c’è anche altro da fare.

Molti automobilisti non pensano, infatti, alla batteria. A meno che un giorno, magari di punto in bianco, non vengano a diretto contatto con il problema. Capita, infatti, che l’auto non si accenda per qualche problema legato alla sua carica.

A volte non è del tutto una fatalità. Può accadere, ad esempio, quando si lasciano i fari accesi per una notte intera. Questo potrebbe aver scaricato la batteria. Non tutti, però, sanno che si può fare una manutenzione della batteria della macchina. Un’operazione che è più utilità: capire prima quando il pezzo è da sostituire e magari allungargli la vita. La stima è che duri tra i 3 ed i 5 anni, con possibili variazioni ovviamente legate ad eventuali casi specifici.

Non solo cambio gomme e revisione, ma ecco cosa molti automobilisti dovrebbero fare per evitare brutti momenti in macchina

Per prolungare la vita della batteria si possono utilizzare diverse pratiche. Procedure che vanno dal controllo dei morsetti fino alla valutazione generale. Operazioni che, periodicamente, dovrebbero essere messe in atto da una persona qualificata (magari il meccanico o elettrauto di fiducia). Questo consente, dunque, di migliorarne l’efficienza, prolungarne la vita e probabilmente sapere con anticipo quando è il momento di cambiarla.

Si tratta di operazioni che sarebbero da fare con maggiore frequenza per batterie che sono nel quarto anno di età. Con buona probabilità si potrebbe prevedere con anticipo la possibilità che si debba fare i conti con una macchina che non parte. Un vantaggio non da poco, soprattutto quando si deve partire per un lungo viaggio o magari per le vacanze.

E si tratta di piccoli accorgimenti che è meglio utilizzare. Il rischio di sottovalutarli c’è, perché non hanno gli stessi tratti d’urgenza di altre operazioni. Come potrebbe essere, ad esempio, la necessità di un cambio gomme immediato a causa di una bozza.

