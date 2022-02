Quando decidiamo di pulire casa da cima a fondo, immaginiamo di dover usare infiniti detersivi e che sicuramente dovremo faticare per fare brillare ogni cosa. Se poi l’obiettivo è quello di riuscire ad avere un buon odore, allora ci dovremo armare di deodoranti spray, incenso, pot pourri.

Dal punto di vista economico ed ecologico l’utilizzo di tutti i vari prodotti potrebbe essere tremendo. Bisogna sicuramente partire da una corretta organizzazione, per non perdere infinite ore e spendere troppe energie.

Ci sono diverse alternative che potranno farci risparmiare tempo, soldi e spazio negli armadietti, come impiegare l’aceto e il limone. Entrambi si possono usare per le pulizie quotidiane ed è raro non averli in dispensa.

Piastrelle e sanitari del bagno puliti e profumati non con il bicarbonato ma con un prodotto naturale economico alleato delle piante

Un altro grande alleato è senza dubbio il bicarbonato, utile per tantissimi motivi, è l’asso nella manica di ogni casalinga. Perfetto per pulire forno, pavimenti, tappeti, piatti, ma anche per eliminare i cattivi odori e per ammorbidire il bucato. Ci sono diverse ricette per realizzare diversi detergenti, questo dipenderà dallo scopo finale. Sembrerebbe essere anche idoneo per igienizzare il WC, box doccia e le mattonelle, ma in linea generale non lascerà nessuna profumazione specifica.

Invece, un ottimo sostituto sarebbe il sapone molle di potassio a base di olio di cocco, acqua e glicerina, completamente biodegradabile. È abbastanza noto come detersivo, rispetta anche i capi particolarmente delicati, oppure per lavare i piatti, i piani cottura della cucina ed altre superfici.

Potremo usare questo sapone anche per rendere piastrelle e sanitari del bagno puliti e profumati, disinfettati e splendenti.

Per facilitare la pulizia potremo usare uno spruzzino per mettere all’interno un semplice composto che si realizza in pochi minuti. Mettiamo in una pentola 500 ml di acqua, 500 g di sapone all’olio di cocco, tagliato a pezzi, e a fiamma bassa spettiamo che si sciolga.

Lasciamo freddare e versiamo nel contenitore spray, aggiungendo circa 40 gocce di olio essenziale di tea tree o rosmarino.

Adesso potremo spruzzare su WC, bidet, piastrelle, aspettiamo qualche minuto poi sciacquiamo con un panno in microfibra.

Non solo il bagno

Oltre a poter utilizzare questo prodotto per pavimenti ed anche mobili, sembra anche essere un insetticida, allontanerebbe i parassiti in modo del tutto green.

In questo caso, però, dovremo aggiungere per ogni 10 g di sapone un litro d’acqua. Usiamo sempre lo stesso procedimento per renderlo liquido, dopo averlo diluito spruzziamolo sulle foglie che sono state attaccate da afidi, cocciniglie o acari.

Cerchiamo di non utilizzare l’intruglio per più giorni di seguito o su piante particolarmente delicate o danneggiate, chiediamo consiglio prima a un esperto del settore.