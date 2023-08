3 trucchi per nascondere i capelli bianchi senza tinta o taglio più un consiglio per il tuo look

Scopri tutti gli accorgimenti più efficaci per coprire i capelli bianchi o grigi quando non hai voglia o tempo di andare dal parrucchiere.

Oltre alla prevenzione e al trattamento delle rughe, c’è un’altra spinosa questione che minaccia la nostra autostima col passare del tempo. Non è neanche difficile da indovinare di cosa si tratti e, anzi, è piuttosto intuitivo. Ebbene sì, si tratta proprio di loro: i capelli bianchi, nemici giurati della gioventù e dell’estetica almeno tanto quanto rughe e zampe di gallina. I primi fili argentati che fanno capolino tra quelle che un tempo erano morbide e voluminose chiome bionde o castane infastidiscono parecchio. Senza contare che, in generale, più ci avviciniamo alla mezza età e più i capelli diventano piatti e fragili, facendoci così sembrare più anziane. Per fortuna, il parrucchiere sa benissimo come porre rimedio a tutte queste imperfezioni, tramite il giusto taglio o un’efficace colorazione.

Ma se non hai tempo, voglia o soldi per un’intensa seduta in salone, come puoi risolvere i tuoi problemi? Di seguito, ti sveliamo 3 trucchi per nascondere i capelli bianchi senza tinta e, ancora, un dettaglio da sistemare nel look estivo di tutti i giorni.

Piccoli gesti, grandi risultati

Dal momento che si tratta di soluzioni casalinghe, non cominciare a preoccuparti di doverti cimentare in qualcosa di elaborato o che richieda troppo tempo. E non devi nemmeno ricorrere a prodotti costosi, ma semplicemente prendere nota di tre semplici azioni quotidiane.

Innanzitutto, quando asciughi i capelli e improvvisi una piega fai da te, ricorda di volumizzare la zona delle radici con piccoli colpi di phon. Così facendo, dovresti riuscire a mascherare meglio lo stacco tra la colorazione naturale e la ricrescita.

3 trucchi per nascondere i capelli bianchi senza tinta più un errore da evitare con gli accessori

Il secondo consiglio è quello di fissare la riga laterale nella parte opposta alla zona in cui si concentrano i capelli bianchi. Una volta coperti dal ciuffo, i capelli bianchi saranno praticamente invisibili. Se invece hai necessità di legare i capelli perché non sono troppo puliti, o semplicemente fa molto caldo, tieni conto di questo suggerimento. Cerca di puntare su acconciature morbide e voluminose tipo chignon spettinati alti o bassi, come il messy bun o il top knot bun. Sono entrambe un giusto compromesso per nascondere i capelli bianchi senza però rinunciare allo stile in fase di styling.

Infine, fai attenzione a questo accessorio tipicamente estivo, indossato però spesso in modo improprio, specialmente se l’obiettivo è nascondere i capelli bianchi. Stiamo parlando degli occhiali da sole, gli alleati perfetti per mascherare uno sguardo spento o struccato e per regalarci un look da vere dive. Ebbene, spesso tendiamo a sistemarli sopra la testa e quindi a portarli come fossero un cerchietto. Niente di più sbagliato, perché in questo modo risulteranno più evidenti i capelli bianchi o grigi ai lati delle orecchie.