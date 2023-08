Detta l’Isola del Cinema, si trova a pochi minuti da Napoli ed è meta estiva di numerosi VIP

Inizia il mese di agosto e per qualcuno è già tempo di vacanza. Molti altri partiranno nei prossimi giorni, ma il profumo di mare ormai è vicino, per tutti coloro che decideranno di concedersi qualche giorno di relax sulle coste italiane o estere. Il nostro Paese verrà preso d’assalto da molti VIP. Tra i luoghi che più incantano le star internazionali ce n’è uno, non lontano da Napoli, famoso per essere stato il set di alcune iconiche pellicole. Quale? Scopriamolo insieme.

“Il Postino”, 1994, “Il talento di Mr. Ripley”, 1999, “Francesca e Nunziata”, 2001, “Mariti in affitto”, 2004, “Fuoco su di me”, 2006. Cos’hanno in comune questi cinque titoli di film, girati tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila? La location, come direbbero gli anglofoni. I luoghi che costituiscono la scenografia, come diremmo noi italiani. Ebbene, per tutti questi film, è stata scelta un’isola che dista solo 40 minuti di traghetto da Napoli. Non è Ischia, né Capri, bensì la terza più grande delle isole flegree, ovvero Procida. Proprio qui molti VIP verranno a vivere le proprie vacanze estive. Uno di questi, Christian De Sica, ha già postato le sue foto in yacht davanti alle celebri case colorate della Corricella che la contraddistinguono.

Eletta Capitale Italiana della Cultura nel 2022, ha una superficie di poco inferiore ai 4 chilometri quadrati e circa 10mila abitanti. Che, ovviamente, in estate, diventano molti di più causa turismo.

Detta l’Isola del Cinema, Procida può diventare una meta perfetta per una vacanza da sogno

Tre piccoli porti generati dalla conformazione delle sue insenature, nove contrade, una distanza inferiore ai 3,5 chilometri dalla terraferma. Sono altri numeri che descrivono l’isola. Procida, tuttavia, è molto altro. I suoi colori, i suoi profumi e le sue voci, che, inevitabilmente, riportano alle scene de “Il postino”, con l’immenso Massimo Troisi come grande protagonista.

In particolare, il borgo che ospitò gran parte delle scene del film si trova a Marina Corricella, un nugolo di case che, anticamente, erano di proprietà dei pescatori del luogo. Legata a questa, ecco la spiaggia, detta “Del postino” che si trova al Pozzo Vecchio. Per raggiungere le varie cale è preferibile utilizzare uno scooter oppure una bicicletta, per percorrere nella maniera migliore e più ecologica le strade dell’isola.

Cosa vedere a Procida

Sbarcando nel porto principale, si può ammirare la Marina Grande, uno stretto dedalo di viuzze, costellate da case colorate, botteghe artigianali e piccoli ristoranti. Attraverso le sue strade si può arrivare al punto più alto, ovvero l’antica fortezza di Terra Murata con il Palazzo di D’Avalos. Sede del famoso carcere fino al 1988, da dove poter godere di un panorama mozzafiato sull’intero Golfo di Napoli. Da qui all’Abbazia San Michele il passo è davvero breve. A strapiombo sul mare, a un’altezza di circa 90 metri, ha una storia più che millenaria, essendo sorta nel 1026.

L’altra chiesa importante di Procida è senza dubbio il Santuario Maria della Grazie, che spicca per la sua facciata completamente gialla. Si affaccia proprio sulla spiaggia di Corricella ed è realizzata in stile barocco. Giallo ancora più intenso, infine, per la prima chiesa che si incontra sbarcando dal porto principale, ovvero quella di Santa Maria della Pietà. Con la sua splendida cupola, dipinta, all’interno, con quattro pregevoli affreschi che ritraggono gli Evangelisti.

Detta l’Isola del Cinema, la fantastica località che si trova vicino a Napoli sarà presa d’assalto da molti VIP questa estate. Procida, con i suoi colori e i suoi profumi vale davvero una visita, anche per una sola giornata.