Questo libro da leggere sotto l’ombrellone è un thriller mozzafiato che fa palpitare il cuore a ogni pagina

Non vuoi abbandonare la lettura nemmeno in vacanza? Ecco un libro che ti piacerà. È una nuova uscita, già pronta a emozionare. Si tratta di un thriller avvincente di una firma talentuosa, che tratterrà il respiro dall’esordio folgorante sino al gran finale. Vediamo qual è la lettura da portare in valigia per passare al meglio i momenti in spiaggia.

Anche al mare, per qualcuno è difficile rinunciare ai propri hobby. Soprattutto se questi si possono portare con sé. È il caso della lettura, che tiene compagnia e appassiona tantissime persone. Ogni mese, gli editori ci propongono uscite nuove per tutti i gusti. Dai romanzi rosa, che tanto ama il pubblico femminile, ai racconti più cupi e ricchi di suspense. In quest’ultima categoria si posiziona un libro assai avvincente, uscito lo scorso 4 luglio. Ecco di quale si tratta e la trama che lo caratterizza.

Questo libro da leggere sotto l’ombrellone è un thriller coinvolgente

Ci sono trame che lasciano il segno e pagine dalle quali non riusciamo a distogliere lo sguardo. “Posto sbagliato, momento sbagliato” rende perfettamente l’idea. È il nuovo capolavoro della scrittrice inglese Gillian McAllister, celebre autrice di bestseller. In patria ha ricevuto recensioni ottime da colleghi del calibro di Lisa Jewell e Chris Whitaker, che avrebbero espresso la loro ammirazione. Ma di cosa parla nello specifico? Al centro del filone narrativo vi sarebbe una storia agghiacciante.

La cornice è quella dei sobborghi inglesi di Liverpool. In una serata di fine ottobre, Jen guarda impaziente dalla finestra perché il figlio non ha rispettato il coprifuoco della mezzanotte. Tutto a un tratto ecco palesarsi il giovane, che non sembra trovarsi da solo. Avvicinandosi con fare sospetto, Todd accoltella lo sconosciuto senza alcuna pietà. La madre, esterrefatta per ciò che ha appena visto coi propri occhi, pensa immediatamente al futuro del figlio in frantumi. Senza energie, crolla sul divano e si addormenta. Ma quando si risveglierà, scoprirà con incredulità di ripercorrere il giorno precedente al delitto. Da questo momento Jen compirà un continuo viaggio indietro nel tempo, che sfrutterà per scoprire il motivo di tale atto. Nel mentre, si riveleranno particolari oscuri sul ragazzo di cui nemmeno lei era a conoscenza.

Altre letture interessanti per il mare

Cerchi una storia romantica contornata da un pizzico di ironia? “Come fare l’amore” potrebbe intrattenerti quanto basta. Il romanzo di Sarah Barberis punta i riflettori su una vicenda amorosa particolare. Protagonisti sono una donna dalle emozioni facili e un uomo che non ama le relazioni stabili, ma che insieme vivranno risvolti inaspettati.

“Sorelle. Una storia di Sara”, invece, è l’opera con cui torna alla ribalta Maurizio De Giovanni. Questo libro da leggere sotto l’ombrellone è un thriller al femminile. L’ex agente segreto dovrà questa volta salvare una cara amica, rapita da qualcuno di ignoto. Tra varie prove e una sfrenata corsa contro il tempo, dovrà trovare la collega prima che sia troppo tardi.