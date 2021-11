Con l’arrivo dell’autunno ricerchiamo colori e armonia all’interno della nostra casa. Così arrediamo angoli delle nostre sale con preziosi oggetti e delicate composizioni cromatiche. Esistono peraltro alcuni metodi per ingannare lo sguardo e far apparire ancora più spaziosi e luminosi i nostri interni.

Per molti non esiste probabilmente elemento più colorato e grazioso di una composizione floreale. I fiori, con i loro codici e le loro regole, sono in grado di portare vitalità e felicità anche ad un angolo buio e dimenticato. Peccato però che spesso desistiamo dall’impresa perché pensiamo di non essere all’altezza. Ecco allora che la tecnologia ci viene in aiuto nella maniera più semplice e spontanea. I canali di Instagram, infatti, non sono nati e pensati solo per condividere foto con i nostri amici. Esistono veri e propri profili di appassionati ed esperti che condividono con noi un po’ di trucchi del mestiere. Non solo tramite le foto, ma anche utilizzando l’apposita sezione video. Ecco dunque 3 account di Instagram che potrebbero davvero aiutarci per far risplendere i nostri interni.

Basterebbe questo trucco per interni da favola, decorazioni di fiori e idee geniali anche per i meno esperti

Per addentrarci nel mondo delle decorazioni floreali da interno, potremmo iniziare con un profilo italiano molto apprezzato ed originale chiamato flowerartmilano. Nella sezione foto possiamo contemplare delle visioni da sogno. Ma è nella parte video che potremmo veramente imparare molto. Alcuni esempi sono molto pratici. Questi riguardano atti concreti come imparare ad avvolgere un mazzo di fiori in un bouquet o metodi per trasformare un tulipano. Altri sono veri e propri inni alla creatività e all’armonia che ci potrebbero ispirare.

Per chi crede che un appartamento non sia solo uno spazio da preservare, ma una foresta da scoprire, troverà nel profilo urbanjungleblog un’inesauribile fonte d’ispirazione. Appassionati di tutto il mondo caricano le foto delle proprie case inondate dal verde di decine piante. Abbondano foto di bagni che strabordano di foglie. Così come i salotti che sembrano un tripudio di specie vegetali e di vita. Con questo account ci potremmo rendere conto di quanti spazi domestici possiamo ravvivare e far splendere di energia.

Non solo piante e fiori su vaso

Un ultimo consiglio riguarda invece un approccio diverso al mondo dei fiori e della natura. Non fiori veri da mostrare, ma piccole opere d’arte. Dalle nature morte dei grandi artisti ai disegni dei bambini, a tutti piace rappresentare la natura. Nell’account art_flower_planet possiamo trovare centinaia di idee per rappresentare e colorare fiori e piante. Per quanti poi fossero appassionati di raccolta di foglie, soprattutto nel periodo autunnale e con i colori mozzafiato che ricoprono le foglie, ecco arrivato il libro che fa per loro.

Basterebbe questo trucco per interni da favola, decorazioni di fiori e idee geniali anche per i meno esperti. Dobbiamo solo metterci comodi in poltrona e prepararci ad apprezzare tante meraviglie proposte da appassionati di tutto il mondo. Infine, pochi lo sanno, ma possiamo conservare le foglie essiccate in perfetto stato tramite questo strumento che possiamo creare noi stessi.