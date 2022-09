La dea bendata bacia questi segni a fine settembre facendo piovere monete d’oro

Marte nel segno dei Gemelli è in grado di portare tante novità e numerosi cambiamenti per vari segni zodiacali. Settembre è il mese delle decisioni che modificano gli equilibri delle nostre vite, pazzie o progetti cullati a lungo possono caratterizzare questo periodo molto vivace. L’arrivo dell’autunno non è un momento malinconico e di riflessione, è ottimo per l’azione e non dovremmo tirarci indietro.

La Bilancia, per esempio, ha l’aiuto di Mercurio e questo mese emozionante è pronto a regalare un colpo di coda negli ultimi giorni. Gli inizi di ottobre porteranno inoltre denari da investire, il settore immobiliare sarebbe da preferire. La riscossione di un credito ci darà liquidità, con le occasioni che si trovano nella vendita delle case non sarebbe una cattiva idea realizzare qualcosa di concreto. Chi ha intenzione di chiedere un mutuo non dovrebbe avere ripensamenti.

Qual è il Pianeta che porta più soldi

Considerato uno dei pianeti più importanti quando si tratta di riflettere e valutare, Venere è in grado di portare molto denaro nelle tasche dei segni che ne vengono influenzati. Dopo aver segnato un momento di apice all’inizio dell’anno mentre era in Capricorno, anche nel mese di ottobre questo Pianeta si farà notare. Durante l’equinozio d’autunno, mentre si troverà in Bilancia, molti segni riusciranno ad arricchirsi. Il Capricorno sarà proprio uno di questi.

Considerato il segno più forte di tutti, con l’aiuto di Venere e Marte, chi appartiene a questo segno riuscirà a ottenere i riconoscimenti professionali che merita. E grazie ai progetti elaborati a fine estate, sarà consistente anche l’entrata di capitali. La dea bendata bacia i segni che osano e chi ha deciso di partecipare alle lotterie potrebbe ritrovarsi con cascate di denaro alla festa di Capodanno. Fare un tentativo costerà poco e porterà ricchi guadagni.

Sorprese dal mondo del lavoro

Mercurio non aiuterà solo il segno della Bilancia. Considerato il Pianeta del lavoro, agevolerà progetti e scatti di carriera per diversi segni zodiacali. Gli introiti arriveranno di conseguenza. Certe volte anche insperati. Il segno dello Scorpione ha già vissuto il suo giorno fortunato, che è stato l’11 settembre, per questo non si aspetta granché. Ma sbaglia. Arriveranno in autunno novità nella professione, riconoscimenti e riprese economiche dopo periodi travagliati fatti di alti e bassi. Le entrate saranno finalmente continue, ottime anche per investimenti o per il risparmio che finora non è stato possibile incrementare. Meno spese e più oculatezza ci permetterà di evitare che periodi come quelli che ci siamo messi alle spalle si ripetano.

Bilancia, Capricorno e Scorpione saranno protagonisti in quest’autunno ricco di novità. Ma così come Venere e Mercurio anche Marte vorrà dire la sua. E con il segno dell’Acquario sarà benevolo. Arriverà addirittura a determinare le sorti economiche di alcuni importanti affari in ballo. Alcune questioni non risolte torneranno sul tavolo delle trattative e l’intervento di questo Pianeta porterà soluzioni inattese ma positive per questo segno.

Questa accelerazione ci porterà a pensare di poter andare oltre quello che avevamo stabilito e in alcuni casi osare non sarà sbagliato. Seguiamo il flusso dei soldi per capire quando fare un passo avanti e quando uno indietro. Nel momento in cui le entrate aumenteranno potremmo aumentare il rischio.

