Meglio il mare o la montagna per il weekend? Ecco la regione per accontentare tutta la famiglia

Scegliere una meta per accontentare tutta la famiglia è sempre difficile. Non importa quanto ci proviamo, c’è sempre qualcuno che preferisce la montagna al mare o viceversa. L’Italia, però, è ricca di destinazioni per tutti i gusti. Scopriamo insieme la regione perfetta per accontentare tutta la famiglia.

Mare o montagna? Questa è sicuramente la domanda più comune quando dobbiamo scegliere una meta. Spesso non ci rendiamo conto delle incredibili possibilità dell’Italia. Infatti, il nostro Paese ha meravigliosi paesaggi, adatti a qualsiasi gusto. Alcune regioni, infatti, ci offrono entrambe le scelte, in modo da accontentare tutta la famiglia.

Tra queste troviamo il Molise, una regione tanto sottovalutata quanto meravigliosa. Anche se poco conosciuta, questa terra è ricchissima di attrazioni, sia in riva al mare che immersi nella natura. Una meta da un perdere per un weekend in famiglia. Non solo potremmo fare delle bellissime passeggiate sulla sabbia, ma anche scoprire i borghi nascosti nei monti. Scopriamo insieme questa regione e le sue migliori destinazioni.

Meglio il mare o la montagna per il weekend? Il Molise ha tutto

Partiamo con la zona di montagna, in particolare con Rocchetta a Volturno. Qui possiamo vedere alcuni resti del castello Battiloro. Inoltre, il piccolo borgo è dominato da piccole case in pietra e botteghe caratteristiche. Il luogo non è abitato e porta con sé un velo di mistero davvero imperdibile.

Possiamo anche visitare il Monastero di San Vincenzo al Volturno e il complesso della Basilica di San Vincenzo Maggiore. Questi due luoghi immersi nella natura offrono alcuni affreschi davvero antichi.

Una destinazione uscita dalle fiabe

Un luogo davvero magico e imperdibile si trova a pochi passi da Castelpetroso. Si tratta della Basilica Minore dell’Addolorata, un santuario che sembra uscito da una fiaba. La basilica nasce dopo la visione della Vergine da parte di due contadine.

Iniziò, quindi, nel 1888 la costruzione della basilica, che fu terminata solo nel 1975. Ancora adesso il santuario è meta di pellegrinaggio e si può raggiungere percorrendo il Sentiero Tobia, molto suggestivo.

Ma meglio il mare o la montagna per il weekend? Per accontentare anche chi desidera passeggiare con un panorama mozzafiato, il Molise ci offre anche bellissime spiagge. Non possiamo non prendere in considerazione Termoli, l’unico porto della regione. Qui potremo ammirare il mare Adriatico in tutta la sua bellezza. Inoltre, possiamo anche visitare la piccola cittadina e la sua cattedrale, dedicata a Santa Maria della Purificazione. Infine, non saltiamo il Castello Svevo, una costruzione medievale davvero caratteristica.

Borghi, natura e mare: una regione che ha tutto

Spostiamoci a Campomarino e passeggiamo sulla sabbia bianca, ma anche accanto la meravigliosa flora. Qui, infatti, potremo trovare un mare cristallino e trasparente, che si scontra su una spiaggia ricca anche di natura, tipica della macchia mediterranea.

Infine, visitiamo Campobasso, il cuore e capoluogo del Molise. Qui ci possiamo sbizzarrire nelle attrazioni. Visitiamo Castello Monforte, simbolo e punto da cui è nata la città. Anche la Cattedrale della Santissima Trinità è una meta imperdibile. Fu distrutta da un terremoto nel 1805, ma presto ricostruita e decorata al suo interno con dipinti e vetrate mozzafiato.