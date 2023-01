I mercati azionari al galoppo e non vedono ostacoli, ma ecco chi gli rema contro. Pochi ci crederanno!

I cavalli hanno tre tipi di andatura: passo, trotto e galoppo. Quest’ultima è la più veloce. I mercati dopo aver segnato un bottom ad ottobre, hanno rifiatato durante il mese di dicembre. Il movimento non era altro, come scritto durante quel periodo, che preparatorio a un forte rialzo da gennaio in poi. Ma ci sono dei pericoli di non poco conto, quali sono? I mercati azionari al galoppo e non vedono ostacoli.

Il ciclo economico si muove fra periodi di recessione e altri di espansione. I primi durano in media 11/18 mesi, gli altri 57 mesi. Questo è accaduto negli ultimi 50 anni, e riteniamo che con elevata probabilità possa continuare a ripetersi. Quindi, si passa da tassi bassi a man mano tassi alti, e poi a tassi bassi. Il movimento si alterna di continuo.

Il ruolo delle Banche centrali

La nostra spiegazione è volutamente semplicistica. Queste, e nell’occidente BCE e Federal Reserve, hanno il compito di monitorare l’inflazione, la seconda ha anche un “potere” di intervento sul ciclo economico. In sostanza “dovrebbe” far evitare servere recessioni, e far durare il più a lungo l’espansione economica evitando le bolle speculative.

Una sorte di pilota. L’economia americana rappresenta circa il 50% del PIL mondiale, ed un errore di valutazione ” e di dosaggio” della FED avrebbe ripercussioni non solo sul loro ciclo ceconomico, ma anche su quello mondiale. I mercati azionari si muovono in sintonia, anzi in leggero anticpo (gli esperti dicono di 6/9 mesi) rispetto al ciclo economico. Quando si reputa che l’espansione sia vicino alla fine inziano a scendere, quando vicino alla fine della recessione, iniziano a salire.

Quindi chi può remare contro ai mercati? Le Banche centrali, o altri eventi geopolitici. Ma saranno sempre le Banche centrali che anche in questi casi agiranno con la leva monetaria.

I mercati azionari al galoppo e non vedono ostacoli: i livelli da monitorare

Oggi come da attese, giornata ancora positiva, e il movuimento dovrebbe continuare fino a venerdì. Alle 16:58 leggiamo i seguenti prezzi:

Dax Future

14.982

Eurostoxx Future

4.101

Ftse Mib Future

25.480

S&P 500 Index

3.929,69.

Ecco i livelli di supporto che continueranno a mantenere domani il trend al rialzo:

Dax Future

14.685

Eurostoxx Future

4.003

Ftse Mib Future

25.190

S&P 500 Index

3.809.

Al momento non vediamo pericoli di breve termine, nemmeno di lungo.

