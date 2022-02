3 trucchetti furbi per rendere il proprio bagno più spazioso spendendo poco

Non tutte le case sono grandi come quelle delle principesse e ancor di meno i bagni. In genere, in una casa piccola il bagno è ancora più minuscolo. Se si vive da soli, la difficoltà è relativa. Ma se si è in due o più, allora diventa un problema. Però risolverlo non è difficile, basta un po’ di fantasia.

Mettere a posto la casa e pulirla ogni giorno, a volte, è una vera impresa. La routine ordinaria dimentica il tappeto. In genere si passa la scopa o l’aspirapolvere, tuttavia per eliminare le macchie non basta. Bisogna ricorrere allora a un po’ di aceto di vino bianco diluito in acqua. Se poi vogliamo ravvivare i colori, questo antichissimo rimedio è il massimo.

Ci vorrebbero anche 3 trucchetti furbi per rendere il proprio bagno più profumato e senza calcare sulla rubinetteria. Effettivamente il calcare per i sanitari e la rubinetteria del bagno è un vero problema. Una sfida quasi quotidiana che si potrebbe risolvere con un rimedio veramente geniale.

Il bagno piccolo

Se si possiede un bagno piccolo, non si sa mai dove sistemare gli asciugamani. Si appendono un po’ dappertutto. Si mettono sul laccio teso che regge la tendina del box doccia. Oppure sul piccolo armadietto o si utilizzano le porte. Si lasciano un po’ aperte e su queste si appoggiano gli asciugamani. Naturalmente se non si è in estate, asciugarli appesi al mobiletto sarà impresa ardua.

Sistemare gli asciugamani

Per guadagnare spazio si possono incollare all’armadietto del bagno degli appendiabiti semplici da parete. Basta utilizzare il nastro biadesivo da bricolage. È un nastro molto forte, che può reggere diversi chili. Attacca bene sulle superfici di legno e anche sui vetri come quello del box doccia. In questo modo, si evita di mettere chiodi. Inoltre, spesso gli appendiabiti ne sono già provvisti. Ad essi possiamo appendere anche gli accappatoi.

Dove mettere gli oggetti

A volte proprio sul vaso sanitario è posizionata la vaschetta d’acqua. Si ha così a disposizione lo spazio che va dallo sciacquone fino al soffitto. Si può sfruttare per mettere delle mensole, su cui poggiare gli oggetti vari e anche una piccola pianta.

Altri spazi per mettere delle mensole sono la parte destra e sinistra del lavabo. In genere sono liberi e si prestano per una mensola dotata anche di ganci. A questi è possibile appendere degli asciugamani.

3 trucchetti furbi per rendere il proprio bagno più spazioso spendendo poco

Un altro spazio poco sfruttato è la zona che si trova sopra la porta del bagno. C’è sempre un po’ di spazio tra la fine della porta e il soffitto. Lì è possibile mettere un ripiano dove sistemare cose come i rotoli di carta igienica.

In genere la porta del bagno apre verso l’interno. Si potrebbe sfruttare il dietro della porta. Basta un chiodo per appendere una cascata di piccoli contenitori in stoffa reperibili nei negozi di casalinghi.

Con un po’ di fantasia e sistemando i vari oggetti, il bagno diventa più grande.

