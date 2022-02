Contratto a tempo indeterminato, pochi ed accessibili requisiti e fino a 10 giorni per pensarci. Sono i termini di un annuncio di lavoro pubblicato recentemente da un Comune italiano. Basterà superare due prove, una scritta ed una orale, per entrare in graduatoria ed avere la possibilità di essere assunti. Qual è il trattamento economico offerto? Lo stipendio annuo lordo pattuito è pari a circa 20.400 euro, oltre alla tredicesima, cui si aggiunge un’indennità di comparto, sempre annuale, dell’importo di 549,60 euro.

Il concorso per 6 diplomati da assumere con contratto a tempo indeterminato e senza esperienza presso un Comune d’Italia

Diversi sono i requisiti per partecipare al concorso. Innanzitutto, il candidato interessato deve essere in possesso della cittadinanza italiana o di una delle altre categorie presenti nel bando. Deve aver compiuto il diciottesimo anno di età, essere idoneo fisicamente allo svolgimento dell’impiego, essere in regola con gli obblighi militari. Inoltre, godere dei diritti civili e politici e non avere condanne o procedimenti penali in corso che potrebbero impedirne l’assunzione, sono altrettanto essenziali.

Non è necessario aver maturato esperienza pregressa. Tuttavia, il candidato deve essere in possesso di un diploma compatibile con l’impiego finale. Facciamo perciò il punto sul profilo ricercato, prima di passare al requisito d’istruzione.

Il profilo ricercato e le modalità di invio della domanda

Il concorso per 6 diplomati a tempo pieno nel ruolo di Ragioniere è indetto dal Comune di Varese. Il termine ultimo per l’invio della domanda è il 28 febbraio 2022 ed è possibile farlo sia tramite raccomandata che via PEC. Per la prima opzione, l’indirizzo è “Comune di Varese, Via Sacco n.5, 21100 Varese”. Per la seconda, protocollo@comune.varese.legalmail.it con oggetto “cognome/nome, Concorso n.6 Ragionieri”. Se preferiamo, è inoltre possibile effettuare consegna diretta al Comune presso l’Ufficio Protocollo.

Alla domanda dovremo allegare il nostro curriculum vitae, firmato e corredato di foto, e la ricevuta del pagamento della tassa concorsuale, dell’importo di 10 euro.

I diplomi ammessi

Trattandosi di ragionieri, è necessario il possesso di un diploma affine. Sono ammessi quello di maturità tecnica commerciale o Ragioneria, Perito aziendale corrispondente in lingue estere, Analista contabile, Tecnico della gestione aziendale. E ancora, istruzione tecnica ad indirizzo amministrazione, finanza e marketing o un altro titolo equivalente.

Lettura consigliata

7.350 euro al mese per il lavoro dei sogni in Danimarca a chi ha queste qualifiche