In quasi tutte le case è presente un tappeto. Piccolo o grande crea un ambiente più familiare e caldo. È un oggetto bello a vedersi e che dona un tocco artistico all’appartamento. Molto utile nel quotidiano della vita familiare.

Ci si mette sopra il cane, lasciando tutto il suo pelo. Se non lo fa il cane, lo farà il gatto, che a volte predilige il cuscino della poltrona. I bambini possono giocarci sopra ed è anche un modo per attutire i rumori con i vicini. Un tappeto in casa rende anche l’ambiente più caldo, isolando il pavimento che spesso è freddo.

Come pulirlo

Forse anche per tutte queste utili funzioni, il tappeto si sporca. Allora si usa l’aspirapolvere, che va bene per la polvere e che tira anche via i peli del gatto e del cane, anche se a volte non tutti. Comunque una certa sporcizia copre anche il colore del tappeto. Macchie di vino, di bevande varie o la pipì del cane o di qualche altro animaletto poco visibile, restano.

Certamente, sorprenderà tutti un trucco antichissimo e quasi sconosciuto, utile per eliminare la sporcizia dai tappeti. Si tratta di verdure che spesso si hanno in casa e che potremmo utilizzare in questo caso. Basta infatti un piede o, altrimenti detto, un cespo di lattuga, per fare il lavoro di pulizia.

Togliere le macchie dal tappeto

Intanto potremmo applicare un interessante rimedio per pulire il tappeto dalle macchie. Tutto quello che occorre è un po’ di birra, anche avanzata come, a volte, si trova in frigo. Alla birra aggiungiamo un po’ di acqua e aceto di vino bianco.

Prima passiamo la birra sul tappeto, con l’aiuto di uno strofinaccio. Poi lasciamo così per un pò di tempo e, in seguito, passiamo l’aceto. Lo diluiamo in parti uguali con l’acqua e per renderlo più efficace, strofiniamo la superficie con una spazzola. Lasciamo poi asciugare e il tappeto sembrerà riacquistare giovinezza.

Un trucco antichissimo e quasi sconosciuto per eliminare sporcizia e macchie dal tappeto ravvivandone i colori

Un modo antichissimo per pulire il tappeto dalla sporcizia comune è l’utilizzo della lattuga. Ebbene non si sa proprio il perché, ma questo metodo secolare sembra che funzioni bene. Prendiamo un capo di lattuga pulita e tagliamola a striscioline sottili. Poi la spargiamo su tutto il tappeto, eventualmente aiutandoci con la scopa. La si lascia lì per un po’ di tempo, aspettando che si asciughi. Poi si leva con la scopa e si passa l’aspirapolvere. Questo metterà in evidenza, con sorpresa, un tappeto pulito e ravvivato nei colori.