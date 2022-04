Il caffè è una delle bevande più amate che ci siano. Il piacere di bersi una bella tazzina di caffè è impagabile. Se siamo al lavoro, dopo pranzo possiamo passare in un bar e prendercelo direttamente al balcone. Perché, si sa, il caffè dei bar di solito è imbattibile. Per quanto ci sforziamo di fare un caffè buono come quello che si fa nei migliori bar, raramente ci riusciamo.

La ragione è che non conosciamo il semplicissimo trucco segreto per un caffè a regola d’arte. Oggi cercheremo di scoprirlo e daremo anche altre utili indicazioni per preparare un caffè uguale a quello che prendiamo al bancone.

Facile ed estremamente efficace

I consigli che diamo di seguito possono aiutare a fare un caffè di alta qualità, ma ovviamente molto dipende anche dalla materia prima. Acquistiamo solo caffè di qualità e conserviamolo con attenzione, così massimizzeremo le probabilità di avere un prodotto finito di qualità.

Ora possiamo cominciare. Iniziamo mettendo il caffè nella moka, che ci garantisce i migliori risultati. Assicuriamoci di fare tutti i passaggi corretti, non commettiamo errori banali: innanzitutto riempiamo la moka fino al livello della valvola e non oltre. Usiamo dell’acqua oligominerale, oppure rischiamo di modificare il gusto del caffè.

Facciamo scaldare a fiamma bassa e lasciamo che la temperatura della moka salga pian piano. Non appena sentiamo che il caffè sta uscendo, spegniamo subito il fuoco. Bastano pochi secondi di troppo sulla fiamma per alterare e peggiorare il sapore del nostro buon caffè.

Il semplicissimo trucco segreto per un caffè grandioso e buono come quello dei migliori bar

Il vero segreto arriva in questo momento: rovesciamo il caffè in una tazzina calda a circa 50 o 60 gradi. Questo è un trucco che utilizzano anche molti bar, e lo fanno per due ragioni. In parte per motivi igienici, perché le alte temperature possono uccidere i germi. Poi lo fanno per una questione di gusto.

Infatti le alte temperature proteggono il gusto della bevanda e non la alterano. Se il caffè viene invece a contatto con una tazzina fredda, il suo sapore potrebbe cambiare. Quindi, ciò che dobbiamo fare è molto semplice: mentre il caffè si scalda, mettiamo la tazzina sotto l’acqua del rubinetto molto calda, oppure immergiamola in acqua bollente. Facciamo molta attenzione a non scottarci, ovviamente. Quando poi la tazzina accoglierà il caffè, lo assaporeremo in tutta la sua qualità.

Lettura consigliata

Sono queste le tre semplicissime regole per mantenere il caffè macinato sempre profumatissimo e fragrante dopo aver aperto la confezione