3 titoli europei che potrebbero essere a sconto secondo una nota rivista

Torniamo a parlare di mercato azionario, dal momento in cui è uno degli investimenti che potrebbero essere più convenienti (come d’altronde anche i bond governativi e gli ETF indicizzati all’inflazione) in un momento storico in cui l’inflazione è particolarmente elevata nonché ancora lontana dal target del 2% fissato dalle Banche centrali. Nello specifico, tratteremo alcuni titoli europei che potrebbero essere sottovalutati e che, in vista di un futuro aumento dei prezzi, risulterebbero piuttosto redditizi a chi decidesse di investirvi in questo momento.

Come al solito, facciamo una doverosa premessa. I titoli azionari sottovalutati, o a sconto, sono quelli che vengono al momento scambiati ad un prezzo inferiore al loro fair value, valore equo, in relazione al proprio bilancio nell’ultimo quinquennio. Detto questo, procediamo a trattare 3 titoli europei che in questo momento potrebbero essere a sconto secondo gli analisti di Morningstar.

Vedremo anche che cosa dice in proposito il consenso degli analisti riportato dalla nota piattaforma online Marketscreener.

Ageas (AGS)

Si tratta di un titolo appartenente ad un’azienda del settore domestico, di cui è una vera e propria leader. Quindi, secondo gli analisti di Morningstar, le sue azioni sarebbero al momento sottovalutate. Ma che cosa ci dice il consenso degli analisti riportato dalla piattaforma online Marketscreener?

In base alle opinioni di 14 analisti, la raccomandazione media sarebbe Accumulate e il target di prezzo sarebbe invece fissato a 47,22 euro. Il prezzo a cui le sue azioni vengono attualmente scambiate è di 39,11 euro.

Unibail-Rodamco-Westfield (URW)

Questo titolo invece appartiene ad un’azienda leader del settore del commercio immobiliare. Il consenso riportato da Marketscreener (15 analisti) dà per raccomandazione Hold e fissa come target medio di prezzo 69,07 euro.

L’attuale prezzo a cui vengono scambiate le sue azioni è invece 70,02 euro. Quindi, vediamo adesso un altro titolo che potrebbe essere sottovalutato secondo Morningstar.

Ecco un titolo che appartiene invece ad una nota banca olandese. In questo caso, il consenso degli analisti (19) riportato da Marketscreener raccomanda Accumulate e fissa un target di 16,7 euro.

Invece, il prezzo a cui vengono attualmente scambiate le sue azioni è 14,98 euro. Quindi, ecco tutto quello che c’è da sapere su questi titoli europei che potrebbero essere attualmente sottovalutati e che, qualora lo fossero davvero, in futuro potrebbero fruttare notevolmente redditizi a chi deciderà di acquistarli.

