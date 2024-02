Potremmo essere giunti in una finestra temporale importante per i mercati azionari internazionali. Nei prossimi 2 giorni la probabilità è elevata che si potrebbero decidere le sorti fino alla scadenza del primo setup annaule del 7 marzo. Questo non è un cluster rilevante, in quanto alla sua scadenza non attendiamo minimi/massimi assoluti annuali, bensì il formarsi di uno swing secondario. Le date più importanti saranno quelle del 20 maggio, 24 giugno e 11 ottobre. Anticipiamo già che i nostri calcoli statistici ci fanno ritenere che in una di queste 3 date i prezzi potrebbero riportare i mercati americani sui livelli di apertura dell’anno in corso. Di cosa discutiamo oggi? Wall Street chiusa per festività: cosa attendere per questa settimana?

Cosa sta accadendo a febbraio?

Il mese di febbraio solitamente ha assunto questo percorso dal 1898 ad oggi:

i primi 7 giorni di Borsa aperta al ribasso e poi rialzo fino all’ultimo giorno del mese. Per il momento, tranne lo scivolone del 13 febbraio il trend giornaliero è stato sempre rialzista. C’è una legge della fisica che stabilisce che un movimento dura fino a quando non si forma una forza contraria. Questo significa che la tendenza in corso rimarrà rialzista fino a quando non si formeranno degli swing ribassisti.

L’analisi tecnica classica ci insegna che un trend rialzista inizia a cambiare quando si forma un minimo inferiore a quello precedente. Ergo, la nostra attenzione verrà posta sul minimo del 13 febbraio. Questo ha rappresentato una trappola per orsi, oppure è la linea del Piave che farà partire una correzione dopo queesto +20% dai minimi del 30 ottobre scorso? Una risposta attendibile potremmo averla il 21 febbraio, quando scadrà il più importante setup mensile per questi mercati. Quindi, mercoledì, dove nelle serie storiche si assiste a movimenti direzionali, potremmo avere risposte attendibili di quello che potrebbe accadere fino al 7 marzo.

Wall Street chiusa per festività: cosa attendere per i prossimi giorni?

I prezzi di chiusura della seduta di contrattazione del 16 febbraio sono stati i seguenti:

Dow Jones

38.627,99

Nasdaq C.

15.775,66

S&P500

5.005,57

Solo una chiusura giornaliera, confermata nei giorni successi, inferiore ai seguenti livelli farebbe cambiare il trend rialzista in corso:

Dow Jones

38.038

Nasdaq C.

15.550

S&P500

4.920.

Sui massimi della scorsa settimana Wall Street chiusa per festivitàsi sono incrociate delle trend line, in altri contesti i mercati hanno iniziato un ribasso.

