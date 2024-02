3 titoli azionari da comprare nel 2024 secondo gli analisti di Barron’s

In una situazione come quella attuale, caratterizzata da una forte inflazione, investire nei mercati azionari potrebbe rivelarsi un’opzione piuttosto valida. Proprio per questo, vediamo alcuni dei titoli che secondo gli analisti di Barron’s potrebbero essere tra i più interessanti su cui puntare nel corso del 2024. Scopriamo quali sono e riportiamo anche le opinioni di alcuni analisti in proposito.

In cosa investire in questo preciso momento storico? Molti analisti sostengono che delle opzioni interessanti potrebbero essere degli ETF indicizzati all’inflazione, i bond governativi o anche il mercato azionario.

Stavolta concentriamoci solo su quest’ultimo e in particolare sui titoli che secondo Barron’s potrebbero rivelarsi piuttosto interessanti per gli investitori durante l’anno corrente.

3 titoli azionari da comprare nel 2024 secondo Barron’s

Il rapporto di Barron’s relativo alle azioni su cui investire nel 2024 sosteneva che tra le ”Magnificent 7” di Wall Street, cioè le azioni tech che ne hanno guidato il rally nell’anno precedente, ce ne fosse una in particolare destinata ad avere un grande successo nel 2024.

Stiamo parlando di Alphabet Inc., azienda statunitense a cui fa capo Google LLC. Ma qual è l’opinione in proposito del consenso degli analisti (di numero 57) riportato dalla piattaforma Marketscreener? La raccomandazione media è Buy, mentre il target di prezzo fissato è 163,5 USD. Attualmente le sue azioni vengono scambiate a 104,4 USD.

BioNTech

Secondo il rapporto stilato dagli analisti di Barron’s, quest’azienda starebbe portando avanti un interessante progetto nel campo dell’oncologia. A detta degli analisti, questo potrebbe rivelarsi molto più promettente di quanto gli investitori credano.

Vediamo adesso l’opinione del consenso degli analisti (di numero 16) riportato da Marketscreener in merito a questo titolo. La raccomandazione media è Accumulate, il prezzo target è 117,2 USD e il prezzo a cui attualmente vengono scambiate le sue azioni è 91,93 USD. Vediamo adesso un altro dei 3 titoli azionari da comprare nel 2024 secondo gli analisti di Barron’s.

Berkshire Hathaway

Rientra nel novero dei titoli interessanti nel 2024 anche Berkshire Hathaway, stando al rapporto stilato dagli analisti di Barron’s.

Si tratta proprio dell’azienda gestita dal noto magnate Warren Buffett, uno degli uomini più ricchi e influenti al Mondo. Ma cosa dice in proposito il consenso degli analisti (di numero 3) riportato da Marketscreener? La raccomandazione media è Accumulate, mentre il target di prezzo è 621,667 USD. Infine, il prezzo a cui attualmente vengono scambiate le sue azioni è 610.086 USD. Ecco quindi tutto quello che c’è da sapere in proposito.

