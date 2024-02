Torniamo a ribadire l’importanza di avere una buona mentalità per chi vuole investire in Borsa con successo. Spesso, infatti, questa è parte di un metodo valido ed efficiente. Per parlare di mentalità ci siamo rifatti agli insegnamenti di alcuni dei più grandi investitori della storia, come Benjamin Graham o il suo allievo Warren Buffett. Anche stavolta citeremo e spiegheremo delle piccole perle di saggezza pronunciate da parte di grandi analisti e investitori e ne spiegheremo in breve il significato.

Investire in Borsa non è affatto semplice e richiede una notevole sfilza di competenze e conoscenze.

Proprio per questo non è adatto a tutti, sebbene chiunque possa potenzialmente investire il proprio capitale. Sono però in pochi ad avere davvero successo e a riuscire ad ottenere l’agognata libertà finanziaria usando il trading.

Per migliorare la propria mentalità possono tornare d’aiuto queste 2 frasi illuminanti, piccole perle di saggezza di alcuni tra i più famosi investitori al Mondo.

2 frasi illuminanti per chi vuole investire in Borsa

“Se avete problemi ad accettare una perdita del 20%, allora non dovreste investire in azioni”.

Si tratta di una frase del defunto John Bogle, che riguarda gli investimenti nel mercato azionario.

A suo avviso, infatti, alcune perdite sono inevitabili quando si investe il proprio capitale. Per questo, bisogna sempre essere pronti ad accettarle e non farsi mai cogliere troppo dalle emozioni. Si tratta di un insegnamento condiviso da molti analisti, i quali ritengono che un trader non debba mai essere emotivo quando si appresta ad investire il proprio capitale.

Quindi, vediamo adesso un’altra interessante perla di saggezza.

Sappi cosa possiedi

“Sappi cosa possiedi e sappi perché lo possiedi”, si tratta di una citazione del noto magnate Peter Lynch.

Non è altro che un invito ad essere consapevoli dei propri acquisti e del modo in cui si compone il proprio portafoglio. Nel farlo, infatti, è sempre meglio evitare di seguire la massa e cercare di capire cosa sia meglio per se stessi e per il proprio capitale in un determinato momento.

Insomma, come al solito tutto si risolve nello studiare attentamente prima di investire il proprio capitale in Borsa e farlo con consapevolezza, dal momento in cui può essere davvero molto rischioso.

Quindi, questi insegnamenti possono tornare molto utili a chiunque voglia fare trading e guadagnare. Ancora una volta, quindi, abbiamo sottolineato l’importanza di avere una corretta mentalità se non si vogliono perdere tempo e sopratutto soldi quando si investe nei mercati.

