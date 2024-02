3 titoli azionari di Piazza Affari con la migliore performance a gennaio secondo gli analisti

Quali sono i titoli che hanno performato meglio a gennaio 2024? Ecco alcuni di quelli presi in considerazione dagli analisti della rivista Morningstar.

Il 2024 è iniziato con numerose incertezze per i mercati azionari. Piazza Affari, in questo, non è stata un’eccezione.

Secondo l’analista Massimo Trabattoni di Kairos, le attese sono positive per quanto riguarda il mercato italiano e in particolare le aziende legate al settore del risparmio gestito, delle utility e tecnologico. È inoltre da segnalare l’inizio delle trimestrali italiane, che stanno facendo seguito a quelle statunitensi e che potrebbero portare ulteriori novità.

Queste sono dunque le previsioni per il futuro. Ma come è andato gennaio 2024 per il mercato azionario italiano? Ci sono alcuni titoli che si sono distinti per la loro performance, almeno secondo gli analisti della nota rivista Morningstar. Scopriamo quali sono.

Banca popolare di Sondrio

Questo titolo ha guadagnato il 20,3% a gennaio. Paga un dividendo annuo di 1,12 euro per azione e attualmente è scambiato a 6,695 euro secondo la piattaforma Marketscreener.

Buzzi Unicem

Ecco un altro titolo che ha fatto un’ottima performance a gennaio 2024, crescendo del 14,5%. Il suo dividendo annuo è di 1,80 euro per azione. È scambiato a 31,32 euro secondo Marketscreener.

3 titoli di Piazza Affari ad alto dividendo che hanno fatto un’ottima performance a gennaio: Unipol

La nota compagnia assicurativa ha guadagnato l’11,6%, come riportano gli analisti di Morningstar. Anche questa rientra, pertanto, tra i 3 titoli di Piazza Affari con la miglior performance a gennaio 2024.

Il dividendo annuo è di 1,48 euro per azione. Al momento, secondo Marketscreener, è scambiato al prezzo di 5,788 euro.

Quindi, ecco i titoli che hanno avuto un’ottima performance a gennaio 2024. Non resta che vedere se si potrà continuare a puntare su di loro anche nel futuro prossimo.

Lettura consigliata

Ecco chi è l’uomo più ricco al Mondo e in cosa ha investito negli ultimi anni