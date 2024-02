Chi è l’uomo più ricco al Mondo e in cosa ha investito negli ultimi anni

Fino a una settimana fa, Elon Musk era l’uomo più ricco al Mondo. Le recenti perdite di Tesla, tuttavia, hanno ridimensionato il suo patrimonio. Ecco chi ha preso il suo posto secondo la nota rivista Forbes.

Con un patrimonio di 207,8 miliardi di dollari, Bernard Arnault è attualmente l’uomo più ricco al Mondo. Ha recentemente scalzato Elon Musk, il cui patrimonio è sceso di ben 18 miliardi di dollari a causa delle perdite di Tesla.

Chi è l’uomo più ricco al Mondo

Bernard Arnault è un imprenditore francese e CEO della società globale di beni di lusso LVMH, che comprende anche il notissimo marchio Louis Vuitton. È stato definito “il re del lusso” da diverse riviste e ha anche una passione per l’arte, l’architettura e la moda.

Sempre secondo la rivista Forbes, la sua famiglia sarebbe la 4° più ricca al Mondo nonché una delle più potenti in assoluto.

In cosa ha investito e che cosa ha fatto negli ultimi anni

Il noto imprenditore ha costruito il suo impero grazie ad una serie di acquisizioni e fusioni strategiche di aziende e marchi, che hanno incrementato notevolmente la sua fortuna.

In ultimo, nel 2021 Arnault ha acquisito il marchio Tiffany&Co. Si tratta della più grande acquisizione mai realizzata per un brand di beni di lusso e infatti il valore è di 16 miliardi di dollari. In passato, ha spesso investito nelle azioni del suo stesso gruppo, cioè LVMH.

In pochi lo sanno ma, come riporta Repubblica, l’uomo più ricco al Mondo ha investito in diverse startup e cioè Back Market, Manomano, Ankorstore, Meero e Devialet nonché in Betfair, una piattaforma di scommesse. Inoltre, ha investito anche in immobili spesso storici: un palazzo sugli Champs-Elysées per quasi 1 miliardo di euro, la villa di Emanuel Ungaro per 55 milioni di euro, Casa Atellani e la vigna di Leonardo a Milano.

Quindi, ecco chi è l’uomo più ricco al Mondo e una parte degli investimenti che gli hanno permesso di incrementare notevolmente la sua fortuna.

