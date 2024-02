In questo articolo diamo una panoramica di quali sono le azioni più shortate a Piazza Affari utilizzando lo strumento delle PCN.

La definizione di PCN

Le Posizioni Netto Corte (PNC) costituiscono un indicatore che raccoglie in modo sintetico le posizioni di vendita allo scoperto e le posizioni corte in strumenti finanziari derivati, nette delle posizioni lunghe. Tali posizioni includono tutte le operazioni effettuate, anche all’estero e fuori mercato. La Consob fornisce i dati ufficiali e affidabili su queste posizioni attraverso il suo sito internet. Le PNC pubblicate sono quelle pari o superiori allo 0,5% del capitale sociale della società quotata o che hanno superato tale soglia prima di diminuire al di sotto dello 0,5%, e vengono indicate anche se scendono sotto tale soglia per l’ultima volta con l’ultimo valore disponibile.

Quali sono le azioni più shortate a Piazza Affari?

Saipem è attualmente il titolo più soggetto a posizioni nette corte (PNC) a Piazza Affari, con 6 PNC che rappresentano il 5,61% del capitale, in aumento dopo recenti eventi come l’incidente in Australia e l’annuncio di Saudi Aramco sulla futura capacità estrattiva. Bio-On, nonostante sia stata delistata, si trova al secondo posto con 2 PNC pari al 2,59% del capitale, seguita da Industrie De Nora con 3 PNC sul 2,37%. Altre società nella classifica includono Digital Bros (3 PNC e 1,91%) ed Eurogroup Laminations (3 PNC sull’1,90% del capitale). A seguire altra società con PNC superiori all’1% del capitale sono: Fincantieri, Maire Tecnimont, Seri Industrial, OVS, Iveco Group, Seco, Amplifon, WeBuild ed El.En.

Il futuro di breve termine del titolo Saipem

Il titolo azionario Saipem (MIL:SPM) ha chiuso la seduta del 5 febbraio in ribasso del 1,98% rispetto alla seduta precedente a 1,2880 €.

Continua la forte debolezza delle azioni Saipem che continuano ad accelerare al ribasso. Allo stato attuale, solo una chiusura giornaliera superiore a 1,379 € potrebbe favorire un’inversione al rialzo.

