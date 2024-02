Le Banche centrali si sono riuniti, i tassi non verranno tagliati a marzo e forse nemmeno a maggio e oltre. Frattanto i mercati internazionali continuano a segnare nuovi massimi rispetto allo scorso anno. Cosa li farà scendere? A questo punto, dopo aver letto anche il reportsull’occuapzione americano e i recenti dati dell’inflazione e il PIL, non abbiamo idee in merito. Quale potrebbe essere la strategia migliore da applicare? La solita! Quella di seguire la tendenza dei prezzi e non guardare invece in alto. Quali sono i principali supporti annuali per Wall Street?

Si potrebbe operare in questi termini

Molti studiano i grafici guardando sia i supporti che le resistenze. Noi crediamo che questo approccio possa portare l’osservatore sulla strada sbagliata e far diventare un percorso che dovrebbe essere logico e razionale, emotivo!

In una tendenza ribassista dovrebbero guardarsi i supporti e la loro tenuta. Fin quando questi tengono le resistenze avranno probabilità di essere rotte al rialzo.

In una tendenza ribassista invece, dovrebbero guardarsi le resistenze e la loro tenuta. Fin quando queste tengono i supporti avranno probabilità di essere rotti al ribasso.

Invece molti cosa fanno molto spesso? In una tendenza rialzista chiudono le posizioni sulle resstenze, in quella ribassista sui supporti.

I principali supporti annuali per Wall Street? I livelli di breve termine

I prezzi di chiusura del 5 febbraio sono stati i seguenti:

Dow Jones

38.380,12

Nasdaq C.

15.597,68

S&P500

4.942,81.

La tendenza in corso è rialzista e questa potrebbe diventare negativa se il 9 febbraio i prezzi chiuderanno sotto i seguenti livelli:

Dow Jones

38.048

Nasdaq C.

15.128

S&P500

4.828.

Nel momento in cui scriviamo i POC (Point of Control, ovvero il punto dove sono avvenuti scambi più elevati sul time frame considerato) annuali sono i seguenti:

Dow Jones

37.400

Nasdaq C.

15.600

S&P500

4.770.

Questi al momento, secondo la tecnica del profilo Volume, sarebbero i punti che mentengono il trend rialzista al rialzo su base annaule.

