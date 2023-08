3 tecniche per fare in casa un perfetto gelato cremoso senza gelatiera e i segreti per non farlo indurire

Voglia di gustare un perfetto gelato fatto in casa usando pochissimi ingredienti? Ecco i modi per realizzare diversi gusti senza ricorrere alla gelatiera

In molti saranno d’accordo nell’affermare che il gelato è tra i prodotti dell’estate più consumato, non solo dai bambini. È super rinfrescante, dissetante, goloso, ed è una coccola se assaporato dopo i pasti, all’aria aperta in terrazza. Molto spesso per mangiare il migliore gelato artigianale si cerca la gelateria che lo realizza a regola d’arte, tutt’altra cosa rispetto a quello industriale. Lì potremo assaporare i gelati più innovativi e particolari, dai gusti salati a quelli tipici di una particolare zona d’Italia. Però nulla esclude di poterlo realizzare a casa con l’aiuto della gelatiera.

3 tecniche per fare in casa un perfetto gelato cremoso e morbido come in gelateria

Avere la gelatiera in casa è pratico per fare velocemente il gelato, ma non indispensabile. Esistono, infatti, diversi metodi per realizzarlo in casa senza combinare pasticci. Sono tantissimi i gusti che potremmo creare e servire ai nostri ospiti, senza ricorrere alla gelatiera. È possibile realizzare dei golosi gelati, a base di frutta o cioccolato, usando la banana congelata. Basterà congelare delle piccole fettine di banana matura, per poi frullarla insieme al cacao, oppure ad altra frutta, come fragola o albicocca.

Per un gusto ancora più intenso potremmo anche aggiungere qualche cucchiaio di latte e dei datteri. Un altro modo per ottenere un gelato squisito è usare 125 gr di latte condensato e 250 gr di panna montata, a piacere del cioccolato fuso o amarene. Mescoliamoli in una ciotola ben ghiacciata e lasciamo riposare per qualche ora in freezer prima di assaporare, mescolando di tanto in tanto. L’ultima delle 3 tecniche per fare in casa un perfetto gelato cremoso è impiegare dello yogurt greco. Per ogni 100 gr aggiungiamo un cucchiaio di miele e mescoliamo in una ciotola, poi potremmo integrare anche della frutta a piacere, spadellata con una goccia di miele. Quindi congeliamo in un’apposita vaschetta o in delle formine apposite a stecco.

Morbido come in gelateria

Bisogna dire che non tutte le ciambelle vengono con il buco, perché può capitare che il nostro gelato fatto in casa possa indurirsi. Sulla superfice si possono formare dei cristalli di ghiaccio, a causa della condensa quando entra dell’aria calda nella vaschetta, che compromettono la consistenza ed il gusto. Quindi cosa possiamo fare per evitare questo fenomeno? Il primo trucchetto, ed il più semplice, è ricoprire con un foglio di cellophane il gelato, prima di richiuderlo e metterlo in freezer. Un’altra tecnica consiste nell’aggiungere nel gelato dell’alcol, 15 ml per ogni 500 gr di gelato. Poi è importante mantenere una temperatura non eccessivamente bassa, non oltre i -18 gradi.