Come fare un olio essenziale fai da te in pochi passaggi senza spendere cifre astronomiche

Chi di noi non possiede almeno una pianta aromatica nella propria casa? Che sia in giardino, in terrazzo o sul balcone ben difficilmente non troveremo qualcuno che abbia o la salvia o la menta o il rosmarino, per citare le più comuni. Sia perché servono sempre in cucina, sia perché assicurano un buon profumo e poi perché, dato da non sottovalutare, non sono particolarmente complicate da curare. Con queste possiamo anche decidere di produrre da noi degli ottimi oli essenziali a freddo. Come? Scopriamolo insieme.

Innanzitutto, sappiamo perfettamente che andando in erboristeria per acquistare questi buonissimi prodotti li troveremmo non proprio a buon mercato. Certo, c’è un importante processo di distillazione dietro, però, farli pagare dai 100 fino ai 1000 euro al litro è, forse, un poco esagerato. Consideriamo che, solitamente, quelli che acquistiamo sono in boccette da 50 o 100 ml, che possiamo pagare dai 6 ai 12 euro a seconda della marca e della fragranza.

Perché non provare, allora, a produrli da sé, con un semplice procedimento a freddo. Non sarà dello stesso tenore di quello che acquistiamo? Forse, ma potrebbe andare comunque bene per le nostre esigenze.

Come fare un olio essenziale fai da te senza spendere cifre astronomiche

L’investimento, in primavera, per una pianta di salvia, rosmarino, menta o lavanda è davvero esiguo, tra i 2 e i 3 euro. Nel periodo estivo, poi, soprattutto le prime tre, avranno già dato abbondanti foglie a cui attingere per produrre l’olio.

Quindi, per prima cosa, bisogna andare a selezionarle, cercando di farlo, possibilmente, al mattino, quando sono più ricche di principi attivi. Si devono prelevare, solamente usando le dita, badando di scegliere quelle più lucenti e sane.

Poi, si andranno a lavare sotto abbondante acqua fresca, mettendole ad asciugare su un foglio di carta assorbente. Quindi, dovremo inserirle in un sacchetto di carta, quelli in cui conserviamo il pane, andandole a pestare o con un mattarello oppure con un mortaio, per permettere all’essenza di fuoriuscire.

Il procedimento per produrlo a freddo

Successivamente, le andremo a mettere in un barattolo di vetro. Verseremo loro sopra dell’olio d’oliva che, di buona qualità, ha un costo che oscilla tra i 5 e gli 8 euro al litro. Mescoleremo e posizioneremo il tutto in luogo fresco e asciutto per almeno 48 ore.

Passato questo periodo, andremo a filtrare la soluzione con l’utilizzo di un pezzo di garza, in modo da separare i liquidi dalle foglie. Ripetiamo lo stesso procedimento per almeno un’altra volta.

Volendo, potremmo aggiungere delle foglie fresche, se volessimo una concentrazione superiore, lasciar trascorrere ancora 48 ore e poi ripetere l’operazione di filtraggio.

Abbiamo visto, dunque, come fare un olio essenziale fai da te in pochi passaggi. Non sarà esattamente lo stesso prodotto dell’erboristeria, ma otterremo sicuramente un risultato apprezzabile, spendendo molto meno.