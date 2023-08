2 oggetti economici e geniali per combattere il caldo in casa donando sollievo e freschezza

Quello di luglio verrà ricordato, probabilmente, come il mese più caldo della storia. Ma di fronte a questo caldo asfissiante bisogna saper reagire anche con piccoli accorgimenti.

L’obiettivo è quello di abbassare quel tanto che basta la temperatura percepita per renderla maggiormente accettabile dal nostro organismo, oltre ovviamente a seguire i consigli su alimentazione, idratazione e comportamenti consoni. Talvolta bastano pochi euro, non servono grossi investimenti su aria condizionata ed ingombranti ventilatori; così ecco 2 oggetti economici e geniali per combattere il caldo senza fare grosse spese o investimenti.

Piccoli ma salvifici

L’immagine del classico ventilatore è cambiata: niente più voluminose eliche, strutture pendenti dal soffitto od ingombranti strutture di plastica. Il ventilatore oggi può misurare pochi centimetri di grandezza ed entrare tranquillamente nel borsello. Ha la presa USB, per assicurarne l’impiego quando stiamo al PC in ufficio; oppure è collegabile al power bank, se all’improvviso fossimo per strada o in viaggio e trovassimo la ricarica del nostro oggetto esaurita. Le ventole saranno anche piccole, ma se ben direzionato un ventilatore portatile è in grado di smuovere l’aria, portare sollievo, ed abbassare di qualche grado centigrado la temperatura percepita.

Che sia un metodo furbo per combattere quella che il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha definito l’inizio della grande aridità del Mondo? Di certo con un investimento di pochi euro siamo in grado di trovare un sollievo. Gli esemplari più piccoli costano, nell’e-commerce, tra i 7 ed i 10 €, ed hanno una struttura direzionabile ed una forma consona al posizionamento sulla nostra scrivania con direzionamento dell’aria verso l’alto. Gli strumenti più complessi, ma anche costosi, sono comunque reperibili per poche decine di euro. Hanno altezza e velocità regolabile, design accattivante, movimento silenzioso e potente: sono anche adatti ai campeggi e possono rinfrescare piccole zone di ambienti.

2 oggetti economici e geniali per combattere il caldo senza fare spese e investimenti

Anche cuscini e polsini rinfrescanti sono parte di un innovativo approccio al problema. Non c’è bisogno di rinfrescare tutta l’aria che ci circonda se il nostro corpo è già ben refrigerato. Sia che stiamo dormendo e cerchiamo un po’ di sollievo dal caldo che butta il nostro materasso, sia che stiamo facendo sport, conservare rispettivamente freschi il volto ed i polsi freschi assicura una maggiore resistenza alle alte temperature. Anche in questo caso il costo è esiguo: il trucco è l’impiego di speciali gel in grado di mantenere una temperatura inferiore a quella esterna per varie ore. Possono funzionare con preventivo inserimento in frigorifero oppure a pressione, a seconda del modello e dell’impiego.

Lettura consigliata

Puoi risparmiare decine di euro sulla carta igienica a testa all’anno con il trucchetto dell’acquisto