3 tagli di capelli corti per l’estate da esibire in vacanza con l’abbronzatura

Con questo caldo prendersi cura dei capelli è davvero difficile. Averli lunghi e sinuosi è sicuramente molto affascinante e di classe a qualsiasi età, è vero. Ma non serve a molto perdere tutto quel tempo con la messa in piega se poi finiamo per legarli. Più spesso di quanto vogliamo ammettere ci ritroviamo con chignon improvvisati e matite tra i capelli.

Allora perché non puntare su un taglio corto, più fresco e meno impegnativo da curare? Soprattutto se siamo in vacanza al mare, eviteremo di danneggiare troppo i capelli. Anche se i raccolti sono comodi, tendono a spezzare i capelli più fragili. Vediamo allora quali sono i tagli più in voga al momento da chiedere al nostro parrucchiere di fiducia.

3 tagli di capelli corti per l’estate da sfoggiare in vacanza con l’abbronzatura

Se non siamo pronte a darci un taglio netto, la soluzione sta nel mezzo. Possiamo eliminare le punte secche e smorte e nel frattempo sfoggiare un nuovo taglio. Magari impreziosito da qualche colpo di sole brillante che dà risalto all’abbronzatura. La risposta è il taglio shag o shaggy, un taglio moderno ma estremamente versatile. Si tratta di uno scalato con tante sovrapposizioni che dà movimento e leggerezza. Possiamo sfinarlo sul davanti e portarlo rigorosamente mosso.

Assottigliare il viso e avere zigomi scolpiti

Se è questo il nostro obiettivo, allora dobbiamo puntare sul long bob. Questo taglio, grazie al gioco di lunghezze, sfina il viso anche se l’abbiamo più tondo. Dando volume sulla parte posteriore, andremo ad ottenere un effetto ovale quasi perfetto. Possiamo portarlo con un ciuffo laterale più lungo oppure con la frangetta, tornata da poco di moda. Quella corta mette in risalto gli occhi chiari e mostra l’abbronzatura luminosa sul viso. Ma se non ci piace l’effetto troppo estroso, allora optiamo per una frangia leggera e più lunga.

L’ultimo taglio, invece, viene direttamente dagli anni ’90. Si tratta comunque di una rivisitazione, poiché adattato ai tempi che corrono. Chi decide di optare per questo taglio cortissimo ha stile da vendere, non c’è dubbio. Parliamo del cosiddetto Heartthrob cut, una sorta di taglio alla principino ma a cuore. Ciuffi più corti lungo il viso che esaltano anche le pelli più dorate. Dietro è corto ma scalato, anche se qualcuno lo preferisce più netto e voluminoso. Se abbiamo un viso sottile e la testa piccola, può proporzionare meglio collo e spalle. Bellissimo se scegliamo un degradé sul biondo caramellato, più scuro sulla nuca.

Ecco allora 3 tagli di capelli corti per l’estate tra cui scegliere per sentirsi giovani e belle. Ormai la moda non conosce limiti di età, possiamo sbizzarrirci come vogliamo con i capelli. Possiamo portarli lunghi, corti, medi, colorati e non importa l’età sulla carta d’identità. Anzi, alcuni tagli sono proprio perfetti se vogliamo dimostrare qualche anno in meno.

