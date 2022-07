Il mese di luglio sta per volgere al termine. Agosto è ormai alle porte. La maggior parte degli italiani è in partenza verso località vacanziere. Per molti la meta delle ferie sarà il mare. In valigia, quindi, non potranno mancare costumi da bagno, creme solari, cappelli e occhiali da sole. I costumi sono un indumento che si utilizza praticamente una sola volta all’anno. Massimo due volte, in caso di vacanze caraibiche in pieno inverno. Non si tratta quindi di indumenti che abbiamo sott’occhio di continuo. Può quindi capitare che, quando li stiamo per mettere in valigia, ci accorgiamo che non vanno più bene.

I motivi possono essere di vario tipo: non ci calzano più alla perfezione, l’elastico si è smollato, il tessuto ha ceduto… O, più semplicemente, sono ormai andati fuori moda. Bisogna subito correre a fare acquisti. Prima di dedicarsi allo shopping, mettiamo da parte i nostri vecchi costumi da bagno perché potremmo dar loro una “seconda vita” riciclandoli. Esattamente come, molto probabilmente, abbiamo fatto lo scorso inverno con i vecchi maglioni, durante il cambio di stagione.

6 idee per riciclare creativamente i vecchi costumi da bagno, interi o bikini

Partiamo dal caso più semplice. Un bikini che non ci piace più o è ormai andato fuori moda. Se il problema è di questo tipo, potremmo rinnovare il nostro costume senza doverne comprare uno nuovo. Anzitutto potremmo spaiare i vari bikini per creare nuovi abbinamenti, magari anche molto originali. Inoltre, potremmo arricchire il costume con alcune decorazioni, applicandovi sopra strass, ricami, perline e quanto la fantasia ci suggerisce. Se, invece, il costume non lo si può proprio indossare, vediamo alcune utili e simpatiche soluzioni per poterlo riutilizzare.

Riutilizzi per casa e alla moda

Costume intero o pezzo sopra del bikini possono diventare un reggiseno sportivo o un top da sfoggiare con jeans e minigonne. La coppa del reggiseno, meglio se a triangolo, è perfetta per creare sacchettini profumatori. Basterà riempirli con del pout porri, chiuderli e sistemarli in armadi e cassetti. Il costume intero può invece diventare un utilissimo porta mollette per il bucato. Lo dovremo tagliare a livello della vita, appena sopra la sgambatura, e chiudere la parte bassa con una cucitura. Le spalline saranno comode maniglie per appenderlo allo stendibiancheria.

Infine, con la stoffa dei vecchi costumi da bagno possiamo realizzare originalissimi bijoux. Con le strisce di tessuto possiamo fare fasce per capelli, braccialetti o laccetti da chiudere al collo. Rivestendo palline di carta, possiamo invece creare originalissimi ciondoli per collane e orecchini super personalizzati. Ecco quindi 6 idee per riciclare creativamente i vecchi costumi da bagno. Prima di buttarli nella spazzatura, pensiamoci due volte!

